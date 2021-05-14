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侯友宜：張上淳看過新北封城兵推 認為表現不錯

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，新北市去年封城兵推時，張上淳曾來看過，認為表現相當不錯。圖／擷至廣播節目「飛碟午餐-尹乃菁時間」。
侯友宜表示，新北市去年封城兵推時，張上淳曾來看過，認為表現相當不錯。圖／擷至廣播節目「飛碟午餐-尹乃菁時間」。

封城議題延燒，新北市長侯友宜今中午接受廣播節目「飛碟午餐-尹乃菁時間」專訪時表示，防疫警戒升級有一定限制，但地方政府可以先做好準備，新北去年兵棋推演時，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也來看過，覺得新北做得不錯，還有10多個縣市來領取教戰手冊。

新北市為預防最壞打算，曾於去年做過封城兵棋推演，當時還邀請張上淳來看過，他說新北做得不錯。日前有媒體詢問情況失控時是否封城，侯友宜答，該封就封，也發討論，有人認為此舉太嚴重。

侯友宜表示，中央有四級標準，第四級就是擴大封鎖管制，但從二級升上三級、甚至四級都是需要經過一定的程序、步驟、方法，需要時間準備，他是為了提前做好準備，才先做演練。

侯友宜表示，新北花了一個月時間參酌國外做法，從城裡道區塊都做好研究，不斷複習才完成兵推，這只是要提醒大家面對疫情要做好最壞打算，但一切都要依中央公布為主，大家不用那麼緊張。

侯友宜指出，台灣目前防疫警戒是二級，不過法令有提到，若情況嚴重，地方政府仍可做一定管制，新北為求謹慎，才強化第二級部分，讓他接近三級警戒，關閉8大場所。

新冠肺炎 COVID-19 侯友宜 張上淳

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