疫情升溫搶打疫苗 南投醫院1天預約超過330人

國內疫情加劇，預約施打COVID-19疫苗的民眾也明顯增加，部立南投醫院這兩天預約接種施打的民眾相當踴躍，之前累計還不到700人施打，但下周一預約人數就超過330人。

疾管署公告指出，公費疫苗接種對象已開放至第8類，醫事人員、中央及地方政府防疫人員、高接觸風險工作者、特殊情形必要出國者、維持治安必要人員、機構及社服照顧系統人員及其受照顧者、維持國家安全必要人員及65歲以上長者。

南投醫院累計近700人施打疫苗，下周一更預約超過330人，民眾施打意願明顯大幅上升。為避免群聚，院方也安排了中庭等戶外處進行疫苗接種服務。

院長洪弘昌提醒，接種疫苗之前，應與醫師討論評估相關風險後再接種，另疫苗施打後，應在醫院停留30分鐘後再離開。接種後可能會出現發燒、肌肉痠痛及注射部位疼痛等症狀，約1到2天會緩解，若持續不適，建議回診並告知醫師曾接種疫苗。