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整理包／疫情嚴峻心慌慌！北市快篩站在哪、誰需篩檢一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣連日出現多起本案例，新北市多處進行消毒動作。 法新社
台灣連日出現多起本案例，新北市多處進行消毒動作。 法新社

台北市萬華區茶藝館群聚事件再擴大，甚至波及醫院，指揮中心指揮官陳時中及台北市長柯文哲表示，為找出潛在感染者，將設置四處快篩站開放採檢，並給於無證移工「特赦令」，以徹底找出潛在對象。

Q：四大快篩站在哪？

A：聯合醫院中興院區和平醫院西園醫院及新設的剝皮寮快篩站

北市四處快篩站位置示意圖。 圖／GoogleMap
北市四處快篩站位置示意圖。 圖／GoogleMap

Q：什麼時候可以去篩檢？

A：從上午8時至晚間0時，唯剝皮寮快篩站14日為下午4時開始運作。

Q：去快篩要花多少錢？

A：免費，由市府負擔。

Q：我需要去做快篩嗎？

A：依北市府公布之加強監測對象，為「曾於4月15日之後」凡是有去萬華區茶藝館工作人員、顧客，以及曾因上呼吸道症狀在萬華地區就醫或藥房買藥的民眾，不限萬華區居民。

  1. 至萬華茶藝館之相關工作人員與顧客

  2. 因發燒或上呼吸道症狀於萬華區就醫或藥房買藥的民眾（不限萬華區）

  3. 因發燒或上呼吸道症狀曾於其他區醫療院所就醫之萬華區民眾

  4. 遊民、外配、或弱勢族群

  5. 有意願篩檢之民眾

圖／北市府提供
圖／北市府提供

Q：何時可以知道結果？

A：此次除RT-PCR外，也會加做快速抗原檢測，大概15分鐘即可知道結果，若是陽性就送住院。RT-PCR則需1至2天，但結果較準確。

Q：快速抗原檢測和RT-PCR差在哪？

A：快速抗原檢測15分鐘即可有結果，快速但較不靈敏，即使是陰性也不能保證沒病，可能是傳染量較低，因此仍需自主健康管理，注意防護。RT-PCR則需1至2天，但準確度高。

新冠肺炎 COVID-19

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