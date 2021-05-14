台南安平2舞廳未實聯制 遭移送裁罰
台南市政府警察局第四分局昨天晚間擴大臨檢轄管安平區八大行業，查獲2家舞廳未「實名（聯）制」，已移送裁罰，且將報請南市府衛生局、經濟發展局等決定是否勒令停業。
安平是台南八大行業重點區域之一，南市府警局長方仰寧昨天下午前往第四分局主持視訊週報會議後，第四分局擴大臨檢轄管八大行業，包括2家舞廳、 一家酒店及一家KTV，其中2家舞廳未「實名（聯）制」。
第四分局表示，警方將持續全面清查、臨檢轄內大型酒店、PUB、KTV及易聚集吸毒的汽車旅館等公眾出入場所，如果發現居家檢疫或隔離對象，立即通知衛生局裁罰。
南市府已公告實名（聯）制登記、戴口罩等防疫措施，現場稽查時如果發現業者未依防疫規定辦理，就依傳染病防治法裁處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。
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