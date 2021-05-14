台南安平2舞廳未實聯制 遭移送裁罰

台北市萬華區茶藝館群聚事件再擴大，甚至波及醫院，指揮中心指揮官陳時中及台北市長柯文哲表示，為找出潛在感染者，將設置四處快篩站開放採檢，並給於無證移工「特赦令」，以徹底找出潛在對象。

2021-05-14 12:40