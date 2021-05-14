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疫情加劇 鄭文燦要求國民運動中心人流控管降載20%
桃園市長鄭文燦今早視察桃園區國民運動中心，針對防疫管理情況，他要求館場人員做好了人流控管和消毒工作，「一個小時要消毒一次」，針對昨天停電事件和公立泳池停用情況，他也說「節約用電、節約用水相當重要」。
鄭文燦表示，因應社區二級警戒管制，運動場館也要有管制措施，包括實名制、戴口罩、量體溫和禁止飲食，人流控管也要降載20%，同時也要提高消毒頻率，一個小時要消毒一次，「運動中心做到防疫規定，才能保持使用」。
有媒體詢問鄭文燦對於昨天停電狀況和水情吃緊情形。鄭也說，任何困難、任何災害，都要用最高標準和最快速度處理好。我想昨天大家看到了，台灣的電網遇到發電廠停機狀況就要分區供電，顯見節約用電、節約用水相當重要，至於整個事件的成因和應變措施，事後可以檢討看看還有哪裡要加強。
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