疫情加劇 鄭文燦要求國民運動中心人流控管降載20%

桃園市長鄭文燦今早視察桃園區國民運動中心，針對防疫管理情況，他要求館場人員做好了人流控管和消毒工作，「一個小時要消毒一次」，針對昨天停電事件和公立泳池停用情況，他也說「節約用電、節約用水相當重要」。

鄭文燦表示，因應社區二級警戒管制，運動場館也要有管制措施，包括實名制、戴口罩、量體溫和禁止飲食，人流控管也要降載20%，同時也要提高消毒頻率，一個小時要消毒一次，「運動中心做到防疫規定，才能保持使用」。