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萬華爆群聚防疫戰略不同了！ 柯文哲：應假設旁人已染疫

中央社 / 台北13日電
台北市長柯文哲（右2）與副市長黃珊珊（右）13日晚間前往萬華區，視察龍山國中例行環境消毒作業情形，環保局長劉銘龍（右3）在旁解說。中央社
台北市長柯文哲（右2）與副市長黃珊珊（右）13日晚間前往萬華區，視察龍山國中例行環境消毒作業情形，環保局長劉銘龍（右3）在旁解說。中央社

萬華茶藝館爆發新冠肺炎群聚案，台北市長柯文哲今天表示，從現在開始，防疫戰略跟以前不一樣了，要假設旁邊有人被感染，做好自身防疫，確保不會再傳染給別人，阻斷傳播鏈。

柯文哲今晚到萬華區龍山國中視察例行消毒作業，他表示，濾過性病毒暴露在空氣中24小時後就會自然消滅，最重要的是要把病毒的活性降低，而那172家飲酒店，至少這3天停業不要有人進去使用，都可以斷絕傳播鏈。

柯文哲強調，這段期間最重要的是降低病毒活性、降低群聚感染風險，呼籲有出現發燒、頭痛等上呼吸道感染症狀的民眾趕快就醫，並把口罩戴好。

他說，從現在開始，防疫戰略跟以前不一樣了，現在要假設旁邊有人感染，把自身防疫做好，希望不要再傳染給更多的人，降低病毒活性、讓傳播鏈斷掉，先撐過這3天再看看下一步怎麼處理。

高雄興達電廠4部機組跳電導致全台分區輪流限電，柯文哲說，這幾天疫情相當緊急，卻禍不單行，又碰上停電，但越緊急越要穩定，這不是他的專長，應讓專家來說到底發生什麼事、下次如何改進，不要讓政治凌駕專業。

柯文哲表示，這次疫情被突破也是政治凌駕專業的一個例子，航空機組員縮短檢疫天數的會議紀錄上，沒有專業醫療人員簽字背書。

台北市長柯文哲（中）、副市長黃珊珊（左3）13日晚間到萬華區龍山國中視察例行環境消毒作業情形，並聽取環保局長劉銘龍（左）進行相關簡報。中央社
台北市長柯文哲（中）、副市長黃珊珊（左3）13日晚間到萬華區龍山國中視察例行環境消毒作業情形，並聽取環保局長劉銘龍（左）進行相關簡報。中央社
台北市長柯文哲（左2）13日晚間與副市長黃珊珊（左3 ）等人，一同前往萬華區龍山國中視察環保局例行環境清消作業，負責消毒人員全副武裝進行環境噴消。中央社
台北市長柯文哲（左2）13日晚間與副市長黃珊珊（左3 ）等人，一同前往萬華區龍山國中視察環保局例行環境清消作業，負責消毒人員全副武裝進行環境噴消。中央社

新冠肺炎 COVID-19 柯文哲

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