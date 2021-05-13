新北市14日大消毒 全境近3000處阻絕病毒

新北市長侯友宜今天表示，新冠肺炎確診個案足跡遍布新北，且新北與北台灣是共同生活圈，決定14日全市消毒將近3000處，並請國軍化學兵支援，全面阻絕病毒傳播。

新北市長侯友宜今天下午率環保局長程大維、衛生局長陳潤秋出席防疫記者會，說明29區公所、環保局防疫消毒大隊，明天上午10時起，協同環保義工、社區里鄰長、巡守隊，全新北同步大消毒，也透過消防局申請國軍化學兵支援。

侯友宜說，新北市防疫作戰方式仍是執行「堅壁清野」政策，希望找出病毒源頭、擴大匡列接觸者，並透過全民動起來，一起阻絕病毒傳播鏈，切斷感染途徑。

侯友宜回應中央社記者提問全市大消毒的動機時表示，掌握相關接觸者足跡，不只遍及新北市，加上諾富特確診案出入桃園與新北；基隆確診個案與新北市金山、萬里、東北角共同生活圈，宜蘭縣確診個案與新北貢寮區鄰近，因此，必須全新北市大消毒，不要等事情發生後才補救。

侯友宜說，此案更凸顯新北市、台北市更是一體的，所以，29區將於24小時內全面消毒，防止敵人從任一角落攻擊。

衛生局說，14日大消毒的範圍，包括各營業場所及各機關辦公廳舍的外部道路、人行道等公共環境，還有百貨、大型賣場、中型超市、四大超商、公有市場、民有市場總共2952處場所。