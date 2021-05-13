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鄭文燦：加強稽查八大行業 視疫情不排除全面停業

中央社 / 桃園13日電

桃園市長鄭文燦今天宣布，2021桃園石門水庫熱氣球嘉年華取消辦理，至於八大行業部分，先增加稽查頻率，且必須符合中央規定，若疫情有所發展或變動，不排除全面停業。

鄭文燦今天下午主持防疫會議時表示，原訂6月19日至27日舉辦的2021桃園石門水庫熱氣球嘉年華，考量歷年每次參觀人數多達20萬人，單日參觀人數超過4萬人，防疫工作相當艱鉅，決議取消辦理。

他說，轄內老人會館、長青學苑、親子館、婦幼館、新住民文化會館、防災教育館、軌道願景館等都暫停營運至6月8日，但有服務功能的館舍，例如與身障、輔具有關等則保留，委外經營的婦女館部分，則按照防疫措施管理，相關的老人會研習活動等皆停止。

鄭文燦說，學校游泳教學、校園室內外空間借用、開放市民運動的校園戶外場地、社區大學及樂齡學習中心，皆暫停至6月8日；跨班級、校際的教育活動、家長會等皆延後辦理，學校會議、研習一律改線上；高中校園餐廳採實聯制、梅花座或改外帶食用。

65歲以上高齡志工部分，學校教育志工停止出勤，交通導護志工部分，未進校園者例外，環保志工部分，不論年齡即日起至6月8日均暫緩出勤。

針對八大行業部分，桃園市經濟發展局表示，已通知有女陪侍的行業、賣場及購物中心應配合新防疫規定，落實實聯制，無法配合者應停業，同時八大行業、資訊休閒業及電子遊戲場業增加稽查頻率；對此鄭文燦裁示，如果疫情有所發展或變動，不排除比照去年方式全面停業。

針對昨天指揮中心要求地方增加防疫旅館，桃園市觀光旅遊局長楊勝評表示，桃園目前多找了3家防疫旅館，經過會勘後就會上線運作。

桃園市體育局表示，原訂7月9日至12日舉行的110年桃園市運動會及各區公所選拔賽，經評估後決定取消辦理，改以市長盃模式進行。

新冠肺炎 COVID-19 鄭文燦

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