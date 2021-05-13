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議員地方跑攤趴趴走 新北市議會全區大消毒

中央社 / 新北13日電

在五股獅子會成員傳確診及群聚染疫風險後，使得地方行程多且經常跑攤的議員格外緊張，甚至有議員自主居家健康管理，新北市議會為落實防疫，今天也進行全區大消毒。

議會秘書長陳王正源表示，議會平時就注意消毒，除了議場內早晚兩次消毒，因有議員宋明宗自我居家健康管理，因此，議會今天特別加強場內外的消毒，以落實防疫，也會要求議員及市府官員進出議場應戴口罩及量體溫的防疫措施。

宋明宗接受中央社記者採訪時表示，他於9日參與地方母親節活動，全場全程都有依照防疫及實聯制規定辦理，但因10日得知五股獅子會有新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診案例，而9日活動的主辦人員曾參加五股獅子會6日的聚餐活動。

他表示，他從11日起就開始實施自我居家健康管理，已經自費採檢陰性，下周也會再次自費採檢，以落實民代應負的示範作用，保護經常相處的家人及民眾安全。

議員張志豪也表示，由於議員在地方都有許多行程，因此，在疫情升溫人人自危下，他肯定議會進行消毒及要求戴口罩，以及減少府會連絡人進出議場等措施，以落實防疫。

新冠肺炎 COVID-19

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