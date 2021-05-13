體育課學生喊熱不想戴口罩　彰縣府：原則保持安全距離

台灣疫情升溫，各級學校遵守社交安全距離室內1.5公尺、室外1公尺的規定，但體育課球類運動需要較大肺活量，學生戴口罩打球都感到不舒服也不方便，造成部分學生運動時不願戴口罩，學校紛紛採取彈性措施，讓學生可以運動又不違反防疫規定。

偏鄉學校人少地大，平均每名師生各有40至55坪活動空間，相當空曠，學校上室外體育課都不要求學生戴口罩。中、大型學校的學生人數較多，遵照社交安全距離要求戴口罩，不過學生反映球類運動的活動量大，呼吸急促戴口罩「快吸不到空氣」，又天氣熱流汗多，常常濕透口罩也很不舒服。

彰化縣立二林高中陳姓學生表示，能接受戴口罩上體育課，球類運動較激烈，流汗多，戴口罩比較不方便，有時會拿掉口罩。洪姓學生說，田徑類運動也不適合戴口罩，學校規定要戴，大家都會戴，起初呼吸較不舒服，「久了，習慣了，應該就適應了。」

教育部未明訂室內外體育課的戴口罩規定，今天縣政府教育處重申，以保持安全距離為最高原則，因此各校對體育課戴口罩採取彈性措施，國立溪湖高中規定室內體育課無論哪一種球類運動，都要戴口罩上課，室外體育課因可保持距離，校園和運動場夠大，而且各班散開，原則上不戴口罩上課。