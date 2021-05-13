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影／地方可採購疫苗 盧秀燕：如果買得到，中市願意買
衛福部長陳時中昨日表示地方政府可向指揮中心申請購買疫苗。台中市議員李中本月12日建議中市政府，應積極籌募預算，替市民採購輝瑞BNT疫苗並免費接種，以建立集體免疫、恢復正常活動。
據了解，台中市長盧秀燕指示衛生局長曾梓展，「如果買得到，市府願意買」，可動用災難準備金或第二預備金，提供給非公費施打對象。不過，曾梓展說，疫苗採購不像一般公務採購，得透過合法藥廠、代理商進口後，還得通過疾管署鉛封檢驗等程序，才能合法上市，坦白說「採購難度很高」。
國民黨議員陳文政今天繼續關心「台中市政府有沒有能力自行採購疫苗？」黃坦言，會朝這個方向努力，但難度很高。他說，疫苗採購過去都是指揮中心的權限，由指揮中心代表國家與國際各大廠接洽，現在一時要由地方政府採購，難度可能很高。
台中市衛生局表示，截至5月12日止，中央配撥台中市2萬9000劑，已注射1萬6千多劑，尚約1萬3000多劑，疫苗數量尚足夠，待疫苗需補充時會再循管道與中央溝通購買事宜。
副市長黃國榮說，他比較擔心的是以地方政府能力，能比中央政府找到更多、更好的疫苗嗎？疫情開始至今，中央政府用盡各種方法，也只進來兩批AZ疫苗僅31萬劑。另外，台中有282萬多人口，若一人要打2劑，議員李中算初估需50億元，財源也是要努力的面向。
台中市衛生局說，中央每周依醫院需求配撥二次，目前供貨正常，衛生局也將依中央疫情指揮中心規定進行接種。
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