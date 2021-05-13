快訊

興達電廠全廠停機！台灣大規模停電 1500起分區輪流停電

本土新增13例！獅子會增9例多與出入萬華地區相關 5大足跡表一次看

高捷防疫地下車站單一閘門出入 體溫逾38度拒載

中央社 / 高雄13日電

高雄捷運公司今天指出，高雄捷運、輕軌即日起車站及列車加強夜間清潔與端點站消毒，捷運地下車站改為單一閘門出入，並啟動量體溫機制，若體溫超過攝氏38度將拒載。

高雄捷運公司表示，捷運地下車站即日起改為單一閘門出入，經「防疫之眼」管控，若民眾體溫過高，閘門將不會開啟。

高捷三多商圈站、美麗島站、高雄車站、巨蛋站及左營站等大站會增設紅外線體溫計，體溫超過37.5度將安排人員複測；若複測超過38度會拒絕旅客搭乘，並通報高雄市衛生局。

在車站清潔與消毒方面，高捷全線車站除服務台配置乾洗手消毒劑，自動售票機、扶手等接觸頻繁機器設備增加清潔頻率，從每8小時1次提高為每4小時1次，部分熱點每小時會擦拭1次。站內活動及場地借用等，將依中央流行疫情指揮中心最新規定辦理。

在高雄輕軌方面，除加強消毒列車內扶手等易觸及部分，各車站也提供酒精消毒，並以廣播提醒旅客乘車應戴口罩，即日起將加強口罩配戴稽查頻率，每2小時會有人員上車稽查勸導。

高捷公司提醒，經勸導仍拒戴口罩者，可處新台幣3000到1萬5000元罰鍰，請民眾配合塑造安全運輸環境。

捷運 口罩 高捷

延伸閱讀

有確診者足跡！京站小碧潭店下午二點半閉館消毒

疫情升溫花蓮住房率出現退訂潮 旅宿業加強消毒

疫情衝擊退訂5成 花蓮旅館公會全面大消毒防疫再升級

防疫物資搶購潮再現？經濟部：物資庫存充足

相關新聞

疫情持續升溫！ 鄭文燦要求桃園全市大消毒

新冠肺炎疫情持續升溫，桃園市長鄭文燦今在防疫會議指示全市大消毒，八大行業落實「實聯制」，樂齡學習中心、社區大學和親子館等...

本土疫情連環爆！ 台中餐廳改外賣、外帶應變

本土疫情連環爆，台中市大賣場、百貨、飯店的飲食區紛推應變措施，美式大賣場好市多的飲食區桌椅上午已全部收掉，一律改為外帶；...

侯友宜下令：明日10時起新北全市大清消

本土疫情持續延燒，3天下來又以新北市傳播範圍最嚴重，已超過20名病例確診，新北市長侯友宜今日下午宣布，自明日上午10時起...

侯友宜宣布 新北市將執行24小時大消毒

疫情持續升溫，新北市長侯友宜今日表示，新北從14日上午10時起到後天開始要執行全市24小時總動員大清消，包括公共領域餐廳...

宜蘭宣布關閉風景區 福山植物園明起緊急休園

農委會林業試驗所今天表示，因應疫情升溫，並配合宜蘭縣政府公告，宜蘭縣內各大風景區即日全面封閉，為保障遊客安全，福山植物園...

新竹縣有確診者足跡 曾到峨眉十二寮的咖啡館出入

根據中央流行疫情指揮中心公布最新消息，案1203獅子會前會長相關接觸群聚案，其中一名確診者曾在5月9日，前往新竹縣峨眉鄉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。