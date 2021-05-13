高捷防疫地下車站單一閘門出入 體溫逾38度拒載

高雄捷運公司今天指出，高雄捷運、輕軌即日起車站及列車加強夜間清潔與端點站消毒，捷運地下車站改為單一閘門出入，並啟動量體溫機制，若體溫超過攝氏38度將拒載。

高雄捷運公司表示，捷運地下車站即日起改為單一閘門出入，經「防疫之眼」管控，若民眾體溫過高，閘門將不會開啟。

高捷三多商圈站、美麗島站、高雄車站、巨蛋站及左營站等大站會增設紅外線體溫計，體溫超過37.5度將安排人員複測；若複測超過38度會拒絕旅客搭乘，並通報高雄市衛生局。

在車站清潔與消毒方面，高捷全線車站除服務台配置乾洗手消毒劑，自動售票機、扶手等接觸頻繁機器設備增加清潔頻率，從每8小時1次提高為每4小時1次，部分熱點每小時會擦拭1次。站內活動及場地借用等，將依中央流行疫情指揮中心最新規定辦理。

在高雄輕軌方面，除加強消毒列車內扶手等易觸及部分，各車站也提供酒精消毒，並以廣播提醒旅客乘車應戴口罩，即日起將加強口罩配戴稽查頻率，每2小時會有人員上車稽查勸導。

高捷公司提醒，經勸導仍拒戴口罩者，可處新台幣3000到1萬5000元罰鍰，請民眾配合塑造安全運輸環境。