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防疫備詢梅花座！高市議會半數備詢官員被「請出」休息
高雄市議會今天進行教育部門業務報告與質詢，因應疫情升溫，高雄市議員林智鴻要求教育部門之外的市府官員離席，暫時在外休息，只留下教育部門的人在議會廳備詢，還要採梅花座以利防疫。
新冠肺炎本土確診人數激增，高市議會正值第三屆第五次定期大會期間，市議員林智鴻11日在議事廳建議，認為高市議會應該暫時休會，避免過多人潮聚集不利防疫，但建議遭高市議會議長曾麗燕否決。
今天上午，高市議會進行教育部門業務報告與質詢議程，林智鴻登記質詢，一開始就要求教育部門外的人員先離席，以免過多人聚集在議事廳。在議員要求下，新聞局、運發局、文化局、空中大學等局處官員離席。
林智鴻說，國內防疫措施已經升級，議會也要保持更好的社交距離，希望不相關的局處人員在外等候休息，無論議事廳內外的官員都要採取梅花座，以利高市議會防疫。
質詢結束後，議事主席李雅芬表示，尊重每位議員質詢時要求，但目前防疫等級還是在第二級，議事廳座位有隔板、所有人員也都有戴口罩，希望同仁對防疫工作認同，讓議事進行更順暢。
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