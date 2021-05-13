超前部署！宜蘭宣布關閉16風景區、8大行業暫停營業

宜蘭出現8起新冠肺炎確診病例，為了提高防疫，縣長林姿妙今宣布，縣轄16處風景區從即日起關閉至6月8日；13種八大行業營業場所暫停營業至6月8日。

截至目前為止，宜蘭出現8起確診病例，匡列居家隔離共156人。宜蘭距離大台北地區近，向來是觀光熱門地點，尤其假日湧現大量人潮，今宣布關閉的縣轄所屬16處風景區，包括清水地熱、五峰旗風景特定區、湯圍溝公園、礁溪溫泉公園(含森林風呂)、維管束、丟丟噹廣場(含幾米廣場)、龍潭湖風景特定區、冬山河親水公園、石牌縣界公園、頭城濱海森林公園、冬山河生態綠舟、梅花湖風景特定區、武荖坑風景區、清水地熱、豆腐岬、分洪堰公園、南澳農場等地，自即日起暫停開放至6月8日止。

縣政府工商旅遊處長李東儒表示，考量有些風景區屬於開放式，縣府會派專人在現場宣導不要群聚停留。

縣政府昨下午進行八大行業聯合稽查，雖有部分店家暫停營業自行消毒，但經檢視，發現各項防疫措施難以確實落實，為進一步切斷病毒傳播鏈，林姿妙表示，即日起縣內13種八大行業(電子遊戲場、舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、三溫暖業、夜店業、資訊休閒業等)暫停營業，如有違反者，縣府將依傳染病防治法嚴處。