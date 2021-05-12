萬華2人確診新冠肺炎 北市列管逾百家飲酒店

北市萬華區有2名茶藝館工作者今天確診新冠肺炎，北市府表示，已責成萬華警分局列管逾百家飲酒店以及特殊營業店家，並要求店家落實實名制。

台北市政府今天晚間表示，北市萬華警分局從昨晚開始前往特殊營業場所進行臨檢與防疫宣導，已要求萬華警分局列管共100多家飲酒店以及特殊營業店家，並進行實名制查核，違規者將要求暫停營業。

台北市副市長黃珊珊今天坦言，因確診者工作行業的關係，在疫調上碰到困難，衛生局正努力追蹤接觸者，並調動其他科室同仁協助，還需要一點時間。

北市府指出，為迅速匡列接觸者，警方正調閱監視器查看曾出入清茶館的人流，並針對從業人員進行名單查核，以加速疫調。

此外，為管控疫情，近日將於萬華地區醫院設置專責檢疫站，方便附近民眾進行採檢，並啟動街友關懷，除宣導防疫及發放防疫物資外，也會輔導街友轉至收容所暫居。

台北市長柯文哲晚間在臉書發文表示，許多確診者曾經在4、5月到中南部參加進香活動，共餐同住且沒有戴口罩，呼籲北部、南部的民眾都要留意身體狀況，所有宗教群聚活動都應暫時取消，大家齊心協力化解危機。

中央流行疫情指揮中心今天宣布新增16例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，其中案1220為60多歲女性，在萬華區三水街「鴻達茶藝館」工作，初步掌握接觸者30人。

指揮中心表示，案1221為50多歲女性，在萬華區西園路一段「楓香清茶館」工作，初步掌握接觸者12人。