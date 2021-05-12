侯友宜訪視新北KTV 業者配合防疫暫停營業

新北市長侯友宜今晚訪視板橋星聚點及錢櫃2家KTV，業者已暫停營業，並取消訂位。經濟發展局說，13日將邀大賣場、超商開會研議防疫措施，也呼籲民眾不需搶購、業者不得囤積。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，新北市長侯友宜今天下午召開記者會，下令公告新北市10類娛樂營業場所，即日起強制暫停營業。今晚在相關市府主管陪同下，前往板橋區星聚點及錢櫃2家KTV訪視，也觀看牆上所張貼，有自己名字的市府公告。

侯友宜進入櫃台瞭解電腦畫面取消訂位狀況。2家業者門口都已張貼公告，熄燈打烊。板橋錢櫃KTV瀰漫濃厚的消毒水味道。侯友宜接受量體溫、酒精消毒後進入視察，頻頻感謝業者的配合，共體時艱全面備戰。

現場業者的值班經理表示，市府今天下午公告後，就透過訂位系統通知顧客取消訂位，且暫時停止營業，完全配合市府的防疫措施。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，新北的特種娛樂營業場所共488家，比例最高的就是KTV，有236家，將逐一前往稽查確認已暫停營業，勸導不聽就依傳染病防治法處罰。

依張貼公告規定，6月8日前必須暫停營業的包括：舞廳、舞場、酒家、酒吧、特種咖啡茶室、視聽歌唱業、三溫暖、夜店、資訊休閒業、電子遊戲場。

侯友宜在聯訪中回應「封城」議題時表示，社區感染源交叉感染失控下，才會建議中央依相關法源，參酌民情實施相關民生限制作為。這些是有法源、有方法、有步驟、有程序的作為，由中央統合作戰，現階段地方政府以防堵病毒為主。

市府經濟發展局表示，為避免民眾出現一窩蜂搶購口罩、民生用品，13日將邀轄內賣場、超商、超市開會，討論防疫措施、人流管控、避免搶購等防疫作為，也請民眾準備好防疫物資，但無需搶購，更呼籲業者不得囤積炒作價格。