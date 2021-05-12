宜蘭縣國小學童染疫 縣府優先鎖定全班防疫

宜蘭出現1名新冠肺炎確診學童。有議員爆料，9日這所國小校慶時上千人群聚，憂心疫情擴散。縣政府表示，染疫學童當天隨班行動，優先鎖定全班防疫，且該調查都會做。

宜蘭縣衛生局今天下午指出，縣內昨天爆發5例羅東鎮「銀河百家樂」遊藝場新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）確診個案，今天再增加3例，其中1名是遊藝場員工，另2名是昨天確診者同住親人（包含1名國小學童）。昨天至今天下午5時，近日因疫情共隔離144人。

縣府表示，已依相關停課標準，要求學童個案全班23名學童緊急停課，同時安排同班師生及家屬約60人居家隔離14天，並已完成校園環境清潔與消毒。後經再與校方溝通後決定，明後（5月13、14日）兩天全校停課，進一步加強環境消毒。

宜蘭縣議會下午要求縣府就宜蘭縣疫情專題報告，其中民進黨籍縣議員謝燦輝爆料，9日這所學校校慶時有上千人群聚，當時他前往參加時，口罩戴好戴滿，只停留15分鐘就離開，不過他很憂心疫情就此擴散，一發不可收拾。

宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，染疫學童在校慶當天主要隨班行動，該班學生風險雖最高，但疫調對象明確，因此目前優先鎖定全班防疫，謝燦輝所憂心的風險較低，但縣府應該進行的疫調與篩檢作業都會做。

宜蘭縣長林姿妙今天也宣布，即日起縣府工商旅遊處會同警察局、衛生局等單位，聯合稽查八大行業，若未採實名制，勒令暫停營業。

工商旅遊處指出，今天先對8家相關業者聯合稽查，稽查結果為2家電子遊戲場業及1家視聽歌唱業者自行停業，進行消毒作業，其他業者稽查結果正常。

宜蘭市久千代餐廳上午傳出有確診者曾前往消費，市公所隨即派遣消毒車前往消毒。中央流行疫情指揮中心下午證實這家餐廳是確診者的足跡之一。

餐廳業者表示，為配合政府防疫政策，今明兩天暫停營業，做好全面消毒及清潔工作，確保消費者權益及健康。防疫是全國大事，更是國人大事，一定會全面配合政府的防疫政策。