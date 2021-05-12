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案1203接觸者10人確診 侯友宜：全面防堵

中央社 / 新北12日電

中央流行疫情指揮中心今天公布新增10例為獅子會確診者的接觸者，新北市長侯友宜下午臨時新增行程到五股、新莊視察防疫情形，他說，全面消毒、匡列和採檢，做好全面防堵。

中央流行疫情指揮中心今天公布新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）10例為獅子會確診者案1203接觸者（案1218、案1219，案1223至案1230）為5女5男，年齡介於50多歲至70多歲，其中1人為案1203妻子，其餘9人為友人。

新北市長侯友宜下午宣布即日起關閉KTV等八大特殊娛樂業，及網咖、電子遊戲場、公有文化場館、圖書館、活動中心、國民運動中心後，臨時新增行程至五股區、新莊區和板橋區視察防疫及相關準備狀況。

侯友宜在新莊視察百貨商場後接受媒體聯訪表示，營業場所要嚴格管控人流，總量人數有一定限制，並嚴格執行量體溫、戴口罩、消毒和實聯制，美食街也要以隔板把人隔開，希望把防疫做到位。

至於晚間將到板橋視察KTV等場所關閉情形，他說，主要是向業者宣導和規勸，希望他們包容體諒、共體時艱，雖然宣布即起關閉，但今天晚上是緩衝時間，明天開始就要全面暫時關閉，包括運動中心、活動中心等公有場所也一樣。

媒體詢及，傳出新北市有里長在參加獅子會聚餐後，還舉辦母親節活動，目前正居家隔離中。侯友宜表示，有關居家隔離的資訊，由中央統一公佈，地方也會掌握部分情況，包括執行居家隔離，以及針對所逗留過的軌跡全面消毒、匡列和採檢，做好整個全面防堵。

新冠肺炎 COVID-19

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