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因應警戒升級 新北市擴大防疫旅館能量

中央社 / 新北12日電

國內出現感染源不明的武漢肺炎本土案例，指揮中心宣布疫情警戒升級，新北市長侯友宜今天表示，新北市擴大防疫旅館能量，收治病患的醫療能量，亦有規劃與盤點。

市長侯友宜今天下午在記者會表示，今天是2019新冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診本土病例最多的一天，且集中在雙北與基隆。關鍵時刻，全台灣人口最多的新北市，將採取積極的「堅壁清野」作戰方式。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今天下午公布防疫方向時表示，因應社區感染發生，未來將擴大匡列接觸者，以更嚴格標準居家隔離，築起社區防火牆。

中央社記者提問，有些隔離者無法落實一人一戶，防疫旅館需求大增，中央亦希望各地政府擴增防疫旅館，新北市的因應與相關管制措施為何。

侯友宜表示，新北市有11家防疫旅館，共1079個房間，新北因應社區感染，將擴充能量，增加607間房間數。這些房間都已超前部署、盤點。至於，中央新村北側的央北社會住宅，曾規劃作為一旦社區感染擴大時的醫護人員住所，也將重新盤點、重新規劃空間。

醫院防疫方面，陳時中指出，專責醫院務必在一週內恢復專責及隔離病房區域。侯友宜回應，新北市因應收治大量病患時，有規劃分艙分流的臨時收治場所，去年演習已由衛生局與民政局演練，並彈性調整因應，以靈活的戰術面對武漢肺炎英國變異株病毒的侵襲。

衛生局說，已完成13家應變及採檢醫院，負壓隔離、專責及加護病房的現況調查。另針對轄內54家醫院應變現況，將於5月底完成無預警查核。

有媒體提問相關封城作為，侯友宜強調，封城是嚴重管制人民的生活作息與交通動線，一定是在社區感染大爆發、嚴重失控才會實施。新北去年社區感染演習兵棋推演，是提前規劃最壞的狀況，做最好的準備，提供中央指揮中心決策參考，封城權責在中央，一切要依法由中央指揮決策，並與相鄰縣市配合。

新冠肺炎 COVID-19

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