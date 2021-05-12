快訊

萬華茶館確診女曾到彰化竹安宮、普天宮 宮廟內外大消毒

日職／王柏融陽春砲+二壘打 火腿2：1贏球就靠他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南公共場所全面消毒 台東蘭嶼綠島加強防疫

中央社 / 台南12日電
台南市長黃偉哲。聯合報系記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲。聯合報系記者修瑞瑩／攝影

新冠肺炎疫情升溫，台南市長黃偉哲今天下令公共場所全面消毒，儘速確定近期活動是否停辦；台東蘭嶼、綠島進入觀光旺季，台東縣政府加強防疫，登船須戴口罩、量體溫。

黃偉哲指出，當前要落實各項防疫作為，思考如何在疫情進一步惡化時，如何輔導農漁會持續服務，及學校教學採視訊，政府機關分艙分流上班等，都要有最壞打算，超前部署。

台南市副市長趙卿惠也說，這次疫情比去年還嚴峻，因不知感染源，加深防疫難度，台南市政府教育局、民政局、文化局及觀光旅遊局等單位，必須儘快整理6月以前取消或延期的活動，公告周知，且協助補償受疫情影響的行業。

而5月開始台東縣蘭嶼、綠島進入觀光旺季，今天客輪班班客滿，因疫情升溫，台東縣政府交通及觀光發展處人員前往富岡港加強防疫措施。登船遊客體溫若高於攝氏37.5度，將婉拒搭乘，且搭船須全程戴口罩。

另外，綠島鄉公所昨天已宣布5月23日舉辦的海上長泳取消，鄉公所今天開會研議後，決定海上長泳選手一律退半價報名費新台幣460元，代訂便當的選手退回80元便當費用。退費申請日期自17日起至21日止，退費作業則於5月31日前完成。

綠島鄉公所說明，因發給選手的週邊物品及獎章紀念品等東西都已製作，所以費用只退一半，這些物品都會寄給已報名的選手，另外，明年再度報名還有9折優惠。

新冠肺炎 COVID-19 黃偉哲

延伸閱讀

疫情嚴峻 台南市政府開啟採分艙辦公

台南議員轟陳時中 黃偉哲：用嚴謹態度做最壞打算

台南交通檢舉達40萬件 議員籲照高雄情節輕微傾向勸導

加強防疫 台南市學校全面禁止對外開放

相關新聞

中市府防疫加嚴 今再宣布第二波220項活動調整

中央流行疫情指揮中心昨起至6月8日宣布疫情警戒提升為「第二級」，台中市政府因應防疫升級，停辦或延期室內100人以上、室外...

新北八大營業場所即刻關閉 網咖、KTV都算

隨著疫情延燒，新北市長侯友宜宣布八大營業特殊場所與公有場館即日起關閉至6月8日，他補充，這些八大營業特殊場所也包括網咖、...

北市2確診 環保局萬華全區北中南大規模噴消

中央流行疫情指揮中心今宣布16例本土確診案例，其中台北市萬華區有2例確診，北市環保局今天也啟動萬華全區大規模清消，分為北...

侯友宜談疫情最差情況將封城 綠營議員批：引民眾恐慌

新北市長侯友宜在上午應變會議中公布一連串升級防疫作為，他透露，當社區感染爆發無法控制時，新北「該封就會封」。但新北綠營議...

新北關閉夜店不同調 王鴻薇：台北會不會愈夜愈美麗

疫情擴大，雙北市提高警覺立即提高防疫等級，台北市議員王鴻薇指出，新北市要求包括KTV在內的八大行業暫時停業，而台北卻沒有...

防疫第一！加工處聯合徵才臨時喊卡

經濟部加工出口區管理處原預計至高雄前鎮、楠梓、台中港及屏東科技園區舉辦4場現場聯合徵才活動，釋出1600多個職缺，適逢北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。