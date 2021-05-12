台南公共場所全面消毒 台東蘭嶼綠島加強防疫

新冠肺炎疫情升溫，台南市長黃偉哲今天下令公共場所全面消毒，儘速確定近期活動是否停辦；台東蘭嶼、綠島進入觀光旺季，台東縣政府加強防疫，登船須戴口罩、量體溫。

黃偉哲指出，當前要落實各項防疫作為，思考如何在疫情進一步惡化時，如何輔導農漁會持續服務，及學校教學採視訊，政府機關分艙分流上班等，都要有最壞打算，超前部署。

台南市副市長趙卿惠也說，這次疫情比去年還嚴峻，因不知感染源，加深防疫難度，台南市政府教育局、民政局、文化局及觀光旅遊局等單位，必須儘快整理6月以前取消或延期的活動，公告周知，且協助補償受疫情影響的行業。

而5月開始台東縣蘭嶼、綠島進入觀光旺季，今天客輪班班客滿，因疫情升溫，台東縣政府交通及觀光發展處人員前往富岡港加強防疫措施。登船遊客體溫若高於攝氏37.5度，將婉拒搭乘，且搭船須全程戴口罩。

另外，綠島鄉公所昨天已宣布5月23日舉辦的海上長泳取消，鄉公所今天開會研議後，決定海上長泳選手一律退半價報名費新台幣460元，代訂便當的選手退回80元便當費用。退費申請日期自17日起至21日止，退費作業則於5月31日前完成。

綠島鄉公所說明，因發給選手的週邊物品及獎章紀念品等東西都已製作，所以費用只退一半，這些物品都會寄給已報名的選手，另外，明年再度報名還有9折優惠。