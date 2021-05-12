北市研議啟動大量快篩 建議群聚風險宗教活動停辦

台北市長柯文哲今天宣布，北市進入準第3階段防疫，建議有群聚風險的宗教活動停辦，並研議啟動大量快篩機制。

指揮中心今天宣布新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例其中有2例在北市萬華區2家不同的茶館工作，個案活動史及接觸史持續調查中。

北市下午舉行防疫記者會，柯文哲宣布進入準第3階段防疫，具體措施包含北市府主辦的活動在6月8日前都取消，明天起從市府大樓開始嚴格執行實名制，並建議有群聚風險的宗教活動應停辦。

柯文哲指出，因疫情在短短時間內進展太快，超出原先設計的防疫戰略，將研議啟動大量快篩機制，讓第一線醫護能更快判斷病患是否確診。

柯文哲說明，一般篩檢是測RT-PCR核酸病毒，較準確，做一次要新台幣5000元，若不要這麼準確，改直接測抗原的蛋白質，測一次大概300元，雖然比較不準但比較快。

柯文哲說，明天上午會針對大量快篩做討論，可能未來有發燒、咳嗽等症狀的病人就直接測，測出來是陽性就先抓出來觀察幾天，討論完再對外宣布。

北市府表示，公有運動場館即刻起啟動總量管制並落實實名制，包含青年棒球場、台北田徑場、極限運動訓練中心、各區運動中心、游泳池、籃球館、網球場等，室內空間同時段人數上限100人、室外上限500人。

台北市副市長黃珊珊說，接下來市府機關將啟動異地辦公，用視訊的方式開會，並讓防疫人員異地上班，例如疾病管制科科長跟衛生局局長要隔開來，確保指揮系統不會出狀況。

黃珊珊指出，為了預備未來可能的就醫需求，將要求有收治確診病患的和平醫院做到徹底分艙分流，並提前整備醫療物資跟空間，目前已預留77個空床。

此外，觀傳局將擴充防疫旅館200房作為隔離處所，交通局加速研議防疫巴士，以及擴充目前15輛防疫計程車數。