地方購買疫苗議題 陳其邁：仍由國家統一辦理

疫情指揮中心許可地方政府透過有執照藥商申請輸入武漢肺炎疫苗。高雄市長陳其邁今天表示，現階段仍由國家統一辦理，若數量不足，有機會也希望能像流感疫苗一樣，針對特定對象採購。

陳其邁下午到小港醫院視察防疫，針對中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中答詢有關地方政府能否採購武漢肺炎疫苗時表示，需要透過有執照藥商，做輸入許可，並向指揮中心申請，合法合規定就可以。

陳其邁接受聯訪表示，國家疫苗的採購還是由國家統一辦理，因為現在有錢也買不到疫苗，要經過國際協商；政府還是希望能夠增加疫苗施打比例；假如國家提供疫苗比例或數量不足，有機會的話，希望就像流感疫苗的採購一樣，針對特定對象考慮採購。

陳其邁表示，目前疫苗的來源有限，像AZ疫苗進口幾十萬劑，再接下來採購能不能順利交貨，因全世界都在搶貨，疫苗取得有難度。目前國內的問題是疫苗有限，哪些人要先打、該施打的人又不想施打，對防疫造成風險。

有媒體詢問是否要考慮採用輝瑞BNT疫苗一事，陳其邁表示，疫苗交給專家決定，疫苗經過專家會議，都用科學證據來看，強調要用科學標準衡量疫苗效力、保護力及其不良反應比例做綜合判斷。

新北市出現不明感染，新北市長侯友宜於防疫升級作為時透露，當社區感染爆發無法控制時，「新北該封城就會封城」的說法引發關切，媒體詢問陳其邁是否有此規劃？

陳其邁指出，按照中央疫情指揮中心的防疫標準進行，現在按照二級做防疫。終結武漢肺炎最好的工具是疫苗，各級政府做好防疫並施打疫苗，顧好自己，並保持社交距離、戴口罩，武漢肺炎就不會對健康造成影響。

陳其邁視察小港醫院防疫情形，小港醫院的專責病房相關醫護人員施打比例達到百分之百。