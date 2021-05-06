黑衣人潑蟑螂案 餐廳業者到案說明
台北市一間餐廳遭黑衣人潑撒蟑螂，5嫌落網送辦。警方今天傳喚餐廳業者吳男以證人身分到案說明，他坦言積欠債務但已協議還債方式，不知為何還被追討。
台北市大安義警大隊臥龍中隊3日晚間在中山區新生北路鉅星匯宴會廳舉辦餐敘，犯嫌曹男和許男竟提兩袋蟑螂朝餐廳2樓櫃檯前潑撒後逃逸，警方追查發現疑為業者債務糾紛所致，並於4日逮涉案5嫌。
警方聯繫受害人、餐廳業者吳男以被害人身分作證，他於今天下午3時許到案說明，筆錄約製作一個半小時後便離去，未對媒體詢問多做相關回覆。
據了解，吳男坦言確實有積欠一名友人逾新台幣1500萬元債務，但日前透過另一名友人居中協商，最後雙方協議好以800萬元清償，不清楚為何又派人丟蟑螂鬧事。
由於案件仍有部分疑點仍須釐清，警方持續積極偵辦以釐清案情和幕後主使者身分。
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