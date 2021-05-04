丟蟑鬧警？ 徐國勇：嚴正執法、展現公權力！

台北市中山區鉅星匯國際宴會廳二樓大廳，昨晚遭黑衣人丟2大袋蟑螂，對此內政部長徐國勇今天上午受訪表示，第一時間已請警政署及所有警察單位查明原因，並全面性取締，針對不法分子及槍、毒等不法行為嚴加掃蕩，強調絕不讓不法分子挑戰公權力。

昨晚2名男子闖入鉅星匯國際宴會廳二樓大廳，朝大廳丟擲2大袋裝有上千隻的蟑螂，尤其雙北市警察局長昨皆有受邀出席餐會，黑衣人突如其來的行為，令外界認為有挑釁意味。

徐國勇昨晚在臉書發文譴責暴力，重申嚴正執法，展現公權力，不讓犯罪分子逍遙法外，以維護社會秩序與安定。

徐國勇今天受邀出席雲林北港朝天宮聖母誕辰祭典暨聖父母春祭典禮，並擔任主祭官，儀式後受訪時表示，第一時間已指示警政署及所有警察單位查明原因，針對不法分子及槍、毒等非法行為嚴加掃蕩。

而針對松山分局事件，徐國勇強調，將按調查結果依法處理，該負責就要負責，絕不循私與包庇。