上千隻蟑螂怎麼收集？網購成本不到千元 還可超商取貨

台北市警察局長陳嘉昌等多名官警，3日晚間在台北市中山區餐廳參加義警餐敘，兩名黑衣人在大廳櫃台前丟擲兩袋蟑螂後逃逸，上千隻蟑螂快地亂竄嚇壞現場眾人。適逢北市警察多事之秋，時機敏感，但也引發民眾好奇，如何在短時間內搜集這麼多蟑螂？還能正好趕上餐敘丟包，有這麼容易嗎？

丟蟑螂事件發生在中山區鉅星匯國際宴會廳，北市大安臥龍義警中隊舉行交接典禮餐敘，現場約有700人參與，台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁及多名市議員在場。事發後，員警研判黑衣人丟擲的疑是寵物販售的小蟑螂，體型小、價格便宜。實際上網輸入「買蟑螂」，即跳出一堆販售者資訊，100元就能買到數百隻，還能超商取貨。

據拍賣網頁說明，販售的蟑螂品種為櫻桃紅蟑、杜比亞蟑螂，卵、幼苗、成蟲都有，主要做為生物飼料。以櫻桃紅蟑為例，100元可以買到130顆卵，成體蟲依體型大小，100元可以買到250隻到700隻。

依事發現場員警形容，每隻蟑螂約一個指節大，100元可以買到約250隻1.5公分大的蟲體，搜集「上千隻」蟑螂再加上運費，花不到1000元，成本低廉，但驚嚇指數頗高。