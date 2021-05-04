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北市小強之亂警鎖定5嫌！2潑蟑、2拍照、1接應

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導
市警局長陳嘉昌將在7月退休，昨晚參加台北市大安義警大隊餐會，到場發現地板莫名有多隻黑蟑螂，會中仍上台高歌，餐會結束到中山分局主持專案會議。圖／讀者提供
市警局長陳嘉昌將在7月退休，昨晚參加台北市大安義警大隊餐會，到場發現地板莫名有多隻黑蟑螂，會中仍上台高歌，餐會結束到中山分局主持專案會議。圖／讀者提供

北市大安義警大隊臥龍中隊昨天晚上在中山區鉅星會餐廳舉辦餐會，市警局長陳嘉昌也參加，陳到場前，鉅星會餐廳突遭人闖入丟擲2袋上千隻蟑螂，警方以車追人，鎖定5名犯嫌，其中2人騎機車下車犯案，另外2人在旁拍照，另1人駕車接應。

5嫌為4男1女，犯案時間為7點24分，其犯案後，2組人馬在附近集合共搭1部車逃逸，警方已鎖定身分追緝中。

據了解，該蟑螂為為櫻桃紅蟑螂，又稱東突厥蟑螂，在水族館可以買到，而近日雙北地區水族館不斷接到詢問櫻桃紅蟑螂價格電話，研判是嫌犯打電話購買。

陳嘉昌餐會結束後到中山分局開會專案會議，坐鎮到今天凌晨5點才離開。今天上午中山警分局開記者會，公布影片及說明偵辦進度。

市警局長陳嘉昌將在7月退休，昨晚參加台北市大安義警大隊餐會，到場發現地板莫名有多隻黑蟑螂，會中仍上台高歌，餐會結束到中山分局主持專案會議。圖／讀者提供
市警局長陳嘉昌將在7月退休，昨晚參加台北市大安義警大隊餐會，到場發現地板莫名有多隻黑蟑螂，會中仍上台高歌，餐會結束到中山分局主持專案會議。圖／讀者提供

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