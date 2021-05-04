北市小強之亂警鎖定5嫌！2潑蟑、2拍照、1接應

台北市大安義警大隊臥龍中隊昨天晚上在中山區鉅星會餐廳舉辦餐會，市警局長陳嘉昌也參加，陳到場前，鉅星會餐廳突遭人闖入丟擲2袋上千隻蟑螂，警方以車追人，鎖定5名犯嫌，其中2人騎機車下車犯案，另外2人在旁拍照，另1人駕車接應。

5嫌為4男1女，犯案時間為7點24分，其犯案後，2組人馬在附近集合共搭1部車逃逸，警方已鎖定身分追緝中。

據了解，該蟑螂為為櫻桃紅蟑螂，又稱東突厥蟑螂，在水族館可以買到，而近日雙北地區水族館不斷接到詢問櫻桃紅蟑螂價格電話，研判是嫌犯打電話購買。