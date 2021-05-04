義警餐敘遭丟蟑螂 北市警局長召開專案會議

中央社 / 記者黃麗芸台北3日電
台北市大安臥龍義警中隊今晚在中山區一間餐廳2樓內，舉辦交接典禮餐敘，餐廳櫃台卻遭不明人士丟擲上千隻蟑螂。當場目擊的北市議員王欣儀直呼「超級噁心」。圖／台北市議員王欣儀提供
台北市大安臥龍義警中隊今晚在中山區一間餐廳2樓內，舉辦交接典禮餐敘，餐廳櫃台卻遭不明人士丟擲上千隻蟑螂。當場目擊的北市議員王欣儀直呼「超級噁心」。圖／台北市議員王欣儀提供

北市警察局長今晚出席台北市大安義警大隊餐會，竟有2名黑衣人到餐廳丟2袋蟑螂。台北市警察局長陳嘉昌晚間親赴中山警分局召開專案會議，刑事局也派員支援調查。

中山分局晚間發布新聞稿表示，台北市大安義警大隊臥龍中隊今晚於轄內新生北路鉅星匯宴會廳舉辦餐敘，席開70多桌，近700人出席。

期間，餐廳2樓櫃檯前於晚間7時24分左右，突遭2名不明人士丟擲大量蟑螂，並隨即逃逸。

經中山分局初步調查暸解，犯嫌於餐廳的大廳櫃檯前犯案，但義警餐敘在內部宴會廳，兩處地點相隔一段距離，似乎並未特別針對義警餐敘而為，研判疑似其他糾紛所致。

目前台北市警察局刑警大隊及中山分局已成立專案小組偵辦，警政署刑事局也派員到場支援，陳嘉昌晚間也親赴中山分局召開專案會議。

中山分局重申，譴責暴力，嚴正執法，展現公權力，絕對不讓犯罪分子逍遙法外，以維護社會秩序與安定。

警政署晚間也發布新聞稿表示，本案已責成市警局立即查明原委及是否牽涉計畫性、組織性犯罪，並要求務必嚴查嚴辦，必要時由刑事局全力支援偵辦。

警政署重申，嚴厲譴責任何暴力行為，並將全力支援、支持市警局打擊犯罪不法的決心，恢復治安平穩。

北市 警察 陳嘉昌

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