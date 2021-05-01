「地球上最危險地區」是台灣？各方回應一次看

英國《經濟學人》雜誌周六（5月1日）發行的期刊以台灣雷達圖為封面，稱這是「地球上最危險的地方」，並指台海若爆發戰爭將成災難，美國和中國須極力避免。

這篇封面文章開頭引用美國知名小說家菲茨傑拉德（F.Scott Fitzgerald）的名句形容美國處理台海問題的方式：「檢驗一個人是否擁有頂級智力，要看其頭腦能否同時容納兩種相反的想法，卻仍保持行動能力。」因為美國雖然承認「一中政策」，但是「過去70 年來卻一直在確保有兩個（中國的存在）」。

然而，文章作者筆鋒一轉，「時至今日這種戰略上的模糊性正在瓦解。美國開始擔心可能不再能夠阻止中國用武力奪取台灣。」文章隨後提到，美國印太司令部司令、海軍上將戴維森（Philip Davidson）今年3月曾告訴國會，他擔心中國最早將在2027年進攻台灣。

分析戰爭後果

在《經濟學人》的作者看來，戰爭之所以會是一場災難，除了因為會造成流血、讓中美這兩個擁核國家衝突升級，經濟也是原因之一。文章解釋道：「台灣是全球半導體產業的核心，而台積電是全球最有價值的芯片廠，生產84%最先進芯片。一但該廠停產，全球電子業也會停滯不前，代價巨大。台積電的科技與經驗或許領先對手多達10年，美、中都必須花費數年才能追上。」

另一個更重要的原因是，這份英國的雜誌繼續寫道：「台灣是中美角力的一塊競技場。雖然沒有條約約束美國須捍衛台灣，但中國的襲擊將考驗美國軍力以及外交和政治決心。美國第七艦隊如果未能及時現身，北京將在一夜之間成為亞洲主導國，而美國的盟友將意識到不能指望美國，美利堅治世（Pax Americana）也將瓦解。」美利堅治世又被譯為「美利堅和平」，是指二戰後延續至今的由美國主導的世界的相對和平。

相互敵意明顯

文章隨後介紹了過去數十年裡維持台海現狀的各種矛盾因素，並認為台海問題上近年來有所變化的是美國意識到中國在過去25年裡不斷壯大海峽軍力，文章直言：「在中國攻擊美國的模擬戰爭中，美國已經開始輸了。」

《經濟學人》隨後介紹：「一些美國的分析人士總結認為，軍事上的優勢遲早會誘使中國對台灣動武，並非萬不得已，而僅因為他們有能力這麼做。中國說服自己相信：美國希望台灣危機升溫，或許甚至想要發動戰爭遏止中國崛起。」

文章就此評價道：「儘管中國顯然變得更加獨裁和民族主義，但上述分析仍過於悲觀——也許因為對中國的敵意正在成為美國國內的默認態度。畢竟，中國國家主席習近平甚至尚未開始其人民為一場很可能對各方造成大量傷亡和經濟損失的戰爭做準備。」當然，文章又指，美國沒人可以真正知道習近平現在的想法，也無法猜測他和繼任者的未來計劃。

文章建議

《經濟學人》認為：「如果想讓中國依舊相信台海戰爭風險太大，美國與台灣必須未雨綢繆。重新建立台灣海峽平衡將需要數年時間。台灣必須開始減少在大型昂貴武器系統上投入資源，畢竟，它們易受中國導彈攻擊。同時，台灣應將重點放在可以抵御入侵的戰術和技術上。」

針對美國，該雜誌建議：「美國需要武器威懾防止中國發動兩棲入侵，同時讓日本與韓國等盟友就緒，並向中國表明美國的作戰計劃是可靠的。這將是一個巧妙的平衡。威懾通常會清楚地傳達報復性後果。但美國此時需要更微妙的溝通。中國必須打消試圖以武力改變台灣現狀的念頭，同時獲得美國保證不會支持台灣正式宣布獨立。」

文章在結尾處寫道：「大部分糾紛最好能被擱置。那些只能靠戰爭解決的糾紛也常常可以被延後，正如中國已故領導人鄧小平所言，讓更聰明的後人解決。唯有在這個地球上最危險的地方的政治家才面臨這樣的考驗。」

台灣各方回應

《經濟學人》的最新期刊正式發行前，這篇封面文章已在台灣引起巨大反響。台灣外交部發言人歐江安周五（4月30日）表示，報導所稱的「危險」來自於中國，不只針對台灣海峽，「中方也對東海、南海、南亞等區域進行威嚇與擴張，中方的行為已對區域安全及台海現狀產生嚴重性的影響與危害。台灣將持續與理念相近國家深化合作，捍衛自由民主制度、維護台海現狀及印太地區的和平、穩定與繁榮。」

當天晚些時候，台灣總統蔡英文也在臉書專頁上發文稱：「雖然中國對台灣的威脅確實存在，但政府絕對有能力來管控各種可能風險，為台灣建立安全的屏障。」她同時指出：「台灣位於民主前緣。面對威權主義擴張的挑戰，只要台灣人民團結一致、謹慎判斷局勢、堅守民主自由價值，我們一定可以克服挑戰。我也期待，全世界關心民主自由的國家，既然看見了潛在的風險，更要攜手合作，共同維護印太地區的和平與繁榮。」

台灣行政院長蘇貞昌周六也回應道：中國不放棄以武力侵台，戰機、船艦一再繞台，不但破壞區域和平，也危害台灣安全，因此，他深信只有自助才有人助，唯有自救才得以生存。

另據台灣《自由時報》報導，針對美、澳政府重要官員紛紛對台海情勢示警，許多國外媒體也作類似分析，甚至外交部長吳釗燮稱中共當局正在準備對台灣「終局之戰」，國民黨周六要求總統蔡英文立即向台灣人民與國際社會說明中華民國政府的立場與對策。國民黨強調，蔡英文不應只透過臉書，空談政府有能力管控風險、建立台灣安全屏障，希望國人團結，民進黨政府應在蔡英文帶領下，立即且誠實的向台灣民眾與國際社會說明台海安全現況，以及政府對於台海沖突管理的應對措施。

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