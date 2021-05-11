松山之亂偵結 前所長許書桓緩起訴處分原因曝光！

台北市警松山分局中崙派出所4月遭黑衣人闖入，事後警方未追究電腦遭砸毀、又爆出派出所監視影像遭人刪除。台北地檢署今偵查終結，依湮滅證據罪嫌給予前所長許書桓、巡佐傅榮光緩起訴處分，各須支付公庫15萬元並接受4小時法治教育。

此外，前副所長顏敏森獲不起訴處分，另依毀損公物罪起訴涉砸毀警用電腦的徐姓男子。其他王姓等9名黑衣人獲不起訴處分。

檢方表示，許書桓、傅榮光兩人在偵查中即完整供述湮滅證據的客觀細節及主觀犯意，審酌被告兩人身為執法人員，為迴護同仁竟知法犯法，本應非難。

但兩人無刑案紀錄，服警職以來，平日表現認真負責， 歷年考績均為甲等，更迭獲嘉獎表揚，且許已經行政懲處記過1次，兩人經此司法偵查程序，當知所警惕，應無再犯之虞，況國家培養警職人員不易，認均以緩起訴為適當，以勵自新。

至於顏敏森上前制止被告徐權並扣住其頸部，將其架至牆邊，是為制止徐繼續咆哮，且徐也供稱顏其制止後，並未表示已將其逮捕等語，因此顏在短暫時間內無法判斷被告徐的行為是否涉及刑事犯罪。

僅對徐權施以強制力制止而非予以逮捕，其後徐權情緒稍微和緩後乃鬆開並讓徐離去，自難認有何刑法第163條第1項所定公務員對於職務上依法逮捕、拘禁之人，於其逮捕、拘禁中，故意縱放情形。

顏敏森在尚未全盤掌握緣由，無法立即判定是否涉及刑事犯罪，且所內當時僅有4名員警等人力不足之情況下，為維護駐地安全，立即對徐施以強制力制止後，並將被告徐等10人驅離至派出所外，而未立即予以逮捕、移送，其處置難認有何刑事不法。

至於顏敏森是否涉有行政疏失，宜由服務機關調查後處置。