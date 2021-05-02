警紀風波延燒 侯友宜：政治人物不應介入警界人事

台北市松山、北投警分局近期風波不斷，新北市長侯友宜今天在宜蘭受訪時說，首長應扛起責任，說清楚講明白並改過，政治人物也不應介入警察人事或事件關說。

台北市警界接連發生爭議事件，引發外界質疑及抨擊，曾任警政署長的侯友宜下午前往宜蘭綠色博覽會園區參訪，並接受媒體聯訪時說，松山分局、北投分局引發的事件，所有的首長「有權就有責」，一定要快速把這兩個案件的來龍去脈釐清。這些事已沸沸揚揚多日，首長應要有擔當，把事情說清楚、講明白，該扛起責任並改過自新面對，不要讓這樣的事件不斷衍生下去，讓警察的威信、士氣嚴重受挫。

侯友宜期待，相關警政首長趕快把事情釐清，至於所有的政治人物，不應該介入警察的人事，甚至介入事件關說，這樣非常的不應該；應該要以警察的專業，讓警察有力執法、捍衛治安，這才是國家最重要的根本。