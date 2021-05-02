警紀風波延燒 侯友宜：政治人物不應介入警界人事

中央社 / 宜蘭縣1日電
新北市長侯友宜針對松山和北投分局事件回應。記者林佳彣／攝影
新北市長侯友宜針對松山和北投分局事件回應。記者林佳彣／攝影

台北市松山、北投警分局近期風波不斷，新北市長侯友宜今天在宜蘭受訪時說，首長應扛起責任，說清楚講明白並改過，政治人物也不應介入警察人事或事件關說。

台北市警界接連發生爭議事件，引發外界質疑及抨擊，曾任警政署長的侯友宜下午前往宜蘭綠色博覽會園區參訪，並接受媒體聯訪時說，松山分局、北投分局引發的事件，所有的首長「有權就有責」，一定要快速把這兩個案件的來龍去脈釐清。這些事已沸沸揚揚多日，首長應要有擔當，把事情說清楚、講明白，該扛起責任並改過自新面對，不要讓這樣的事件不斷衍生下去，讓警察的威信、士氣嚴重受挫。

侯友宜期待，相關警政首長趕快把事情釐清，至於所有的政治人物，不應該介入警察的人事，甚至介入事件關說，這樣非常的不應該；應該要以警察的專業，讓警察有力執法、捍衛治安，這才是國家最重要的根本。

警察 侯友宜

延伸閱讀

侯友宜行銷綠博新北館 攜手宜蘭簽署宣言推永續農業

北市警紀重創形象 侯友宜：有權就有責 首長應速釐清

林口康橋學校採檢198人 196人陰性、2人檢驗中

影／諾富特群聚恐引社區感染 侯友宜：提升新北全面警戒

相關新聞

嗆警署拔官 柯文哲：院長做不好也要換？

警政署想用拔官整飭北市警紀，台北市長柯文哲前天嗆聲「程序不正義」。行政院長蘇貞昌昨說，警察機關做不好，自然要制止；柯文哲...

警察做不好要制止？柯文哲嗆蘇貞昌：院長做不好也要換

「松山之亂」延燒，行政院長蘇貞昌屢說重話，認為警察機關做不好，自然要把不好制止。台北市長柯文哲昨警政署長陳家欽「程序不正...

拒陳家欽拔北市分局長 柯文哲：拔這個拔那個總要有理由

警「松山之亂」延燒，警政署長陳家欽昨天下午急召台北市警察局長陳嘉昌，要求交出手機給刑事局鑑識還原調閱通聯紀錄，必要時自願...

不聽署長？ 陳嘉昌：手機交檢方 最昭公信

「松山之亂」延燒，警政署長陳家欽要求北市警局長陳嘉昌主動交手機給刑事局鑑識，但陳嘉昌反而主動致電北檢，希望把手機交由檢察...

松山之亂延燒 北市長批警政署長「私刑制裁」

「松山之亂」揭露北市警紀問題連環爆，台北市長柯文哲昨說，警政署長陳家欽要求北市警局長陳嘉昌交出手機查通聯，必要時測謊，這...

「松山之亂」愈演愈烈！最後一塊拼圖關鍵人抵北檢應訊

松山警分局中崙派出所遭四海幫闖入砸電腦，驚爆派出所長刪除監視器畫面，台北地檢署今傳喚前中崙派出所所長許書桓與台北市政府警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。