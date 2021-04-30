陳嘉昌：手機已交檢方願測謊 盼還他清白

中崙派出所遭黑衣人闖入案，北市警察局長陳嘉昌、前松山分局長林志誠今天到北檢應訊，訊後請回。陳嘉昌接受媒體訪問時表示，已將手機交給檢察官鑑識，必要時可測謊，盼司法還他清白。

黑衣人16日凌晨闖入松山分局中崙派出所砸毀電腦，派出所監視影像疑遭刪除，前所長許書桓和前副所長顏敏森被依湮滅證據等罪嫌送辦。10名黑衣人也被依妨害公務等罪函送台北地檢署。

檢察官28、29日陸續傳喚許、顏及9名黑衣人到案，訊後均請回。

外界質疑有民代關說或施壓，警政署昨天發布新聞稿表示，署長陳家欽要求台北市警察局長陳嘉昌交出手機讓刑事警察局鑑識還原並調閱通聯，必要時自願接受測謊。陳嘉昌昨晚召開記者會，強調他與林志誠願將手機交給北檢鑑識，若有查案需求要進行測謊，他也願意配合。陳嘉昌與林志誠2人下午到北檢應訊。

陳嘉昌約於下午3時許離開北檢，他表示，已將自己所知情的據實以告，並當庭表示願意將手機提供鑑識，手機中有關辦案需求的部分都讓檢方來調查，與案情無關的私人隱私部分，則希望不要外流。若有測謊或其他偵查措施，他願全力配合。

陳嘉昌說，開庭時有跟檢察官提到，希望不要交給刑事局鑑識，不想為難刑事局；至於檢察官會交給哪個單位鑑識，他不清楚。他希望藉由司法做公平的審查與裁定，這是還他清白最好的方法。

檢方下午再度傳喚前松山分局中崙派出所所長許書桓說明，許書桓下午3時30分左右低調進北檢接受偵訊。