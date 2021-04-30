快訊

等了半年！殉職飛官朱冠甍F-5E座機沉海底 今打撈上岸

韻律體操／瑞莎佛心免費培養台將卻遭抹黑 網點出原因

陳嘉昌：手機已交檢方願測謊 盼還他清白

中央社 / 台北30日電

中崙派出所遭黑衣人闖入案，北市警察局長陳嘉昌、前松山分局長林志誠今天到北檢應訊，訊後請回。陳嘉昌接受媒體訪問時表示，已將手機交給檢察官鑑識，必要時可測謊，盼司法還他清白。

黑衣人16日凌晨闖入松山分局中崙派出所砸毀電腦，派出所監視影像疑遭刪除，前所長許書桓和前副所長顏敏森被依湮滅證據等罪嫌送辦。10名黑衣人也被依妨害公務等罪函送台北地檢署。

檢察官28、29日陸續傳喚許、顏及9名黑衣人到案，訊後均請回。

外界質疑有民代關說或施壓，警政署昨天發布新聞稿表示，署長陳家欽要求台北市警察局長陳嘉昌交出手機讓刑事警察局鑑識還原並調閱通聯，必要時自願接受測謊。陳嘉昌昨晚召開記者會，強調他與林志誠願將手機交給北檢鑑識，若有查案需求要進行測謊，他也願意配合。陳嘉昌與林志誠2人下午到北檢應訊。

陳嘉昌約於下午3時許離開北檢，他表示，已將自己所知情的據實以告，並當庭表示願意將手機提供鑑識，手機中有關辦案需求的部分都讓檢方來調查，與案情無關的私人隱私部分，則希望不要外流。若有測謊或其他偵查措施，他願全力配合。

陳嘉昌說，開庭時有跟檢察官提到，希望不要交給刑事局鑑識，不想為難刑事局；至於檢察官會交給哪個單位鑑識，他不清楚。他希望藉由司法做公平的審查與裁定，這是還他清白最好的方法。

檢方下午再度傳喚前松山分局中崙派出所所長許書桓說明，許書桓下午3時30分左右低調進北檢接受偵訊。

陳嘉昌 測謊 檢察官

延伸閱讀

中崙所案手機交北檢 陳嘉昌：較具公信力

影／松山分局之亂延燒 陳嘉昌攜林志誠地檢署自清

「因上級仍有揣測」 北市警局長主動聯繫將赴北檢應訊

松山之亂延燒…警署長令局長 交手機測謊

相關新聞

要求屬下交手機、測謊 柯文哲批陳家欽「程序不正義」

「松山之亂」延燒，警政署長陳家欽昨天下午急召台北市警察局長陳嘉昌，要求交出手機給刑事局鑑識還原調閱通聯紀錄，必要時自願接...

松山之亂延燒 前分局長林志誠：確實認識各大幫派領導

松山警分局中崙派出所遭四海幫闖入砸電腦，驚爆派出所長刪除監視器畫面。為釐清真相，台北市政府警察局長陳嘉昌與松山分局前分局...

黑道招搖投案要拔北投分局長 柯文哲悍然拒絕陳家欽

警「松山之亂」延燒，警政署長陳家欽昨天下午急召台北市警察局長陳嘉昌，要求交出手機給刑事局鑑識還原調閱通聯紀錄，必要時自願...

影／松山分局之亂延燒 陳嘉昌攜林志誠地檢署自清

台北市松山分局中崙派出所近日與黑道紛擾一案持續延燒，台北市警察局長陳嘉昌及松山分局前分局長林志誠今天下午主動聯繫到地檢署...

鄭運鵬酸遇政風問題變暖男大家長 柯文哲嗆：我不是側翼打手

台北市警察局松山分局滅證案引發社會關注，市警局長陳嘉昌自請處分，另外，針對台北市警局昨日晚間召開記者會一事，柯市長下午將...

「因上級仍有揣測」 北市警局長主動聯繫將赴北檢應訊

松山分局遭闖砸場案一路延燒，警政署長昨天要求台北市警局長陳嘉昌交出手機、配合測謊，北市警今午表示，因上級長官仍有揣測，陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。