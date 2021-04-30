中崙所案手機交北檢 陳嘉昌：較具公信力

中崙派出所遭黑衣人闖入案，北市警察局長陳嘉昌、前松山分局長林志誠今天到北檢應訊。陳嘉昌表示，警政署對中崙案還有很多揣測，他不為難刑事局，將手機交檢方，較具公信力。

黑衣人16日凌晨闖入松山分局中崙派出所砸毀電腦，派出所監視影像疑遭刪除，許書桓、顏敏森被依湮滅證據等罪嫌送辦。10名黑衣人也被依妨害公務等罪函送台北地檢署。檢察官28、29日陸續傳喚許、顏及9名黑衣人到案，訊後均請回。

外界質疑有民代關說或施壓，警政署昨天發布新聞稿表示，署長陳家欽要求台北市警察局長陳嘉昌交出手機讓刑事警察局鑑識還原並調閱通聯，必要時自願接受測謊。陳嘉昌昨晚召開記者會，強調他與林志誠願將手機交給北檢鑑識，若有查案需求要進行測謊，他也願意配合。2人下午到北檢應訊。

陳嘉昌指出，市警局已在議會質詢及昨晚記者會對中崙所事件做詳細說明，但警政署還是有很多揣測，所以今天主動到台北地檢署說明，並把手機提供給地檢署，釐清到底有無接受關說或長官指示，以昭公信。

他說，想起中崙所事件蠻心痛的，他認為不應該是這樣子的，全案依法處理，大家要對警察有信心，支持警察。

媒體詢問為何不將手機交給刑事局，卻交給檢察官，難道不相信刑事局辦案能力。陳嘉昌表示，他身為警察的一分子，不要為難刑事局，他認為地檢署較具公信力，無論鑑定結果如何，他坦然接受。

媒體提及事發當天松山分局當班的員警是否須還原手機，釐清有無接受關說，陳嘉昌說，只要地檢署偵查上有需要，警察局將全力配合。

媒體詢問是否認為警政署對他的信任度不夠，陳嘉昌表示，對此不評論，但外界可以檢視警政署新聞稿及台北市警察局的記者會，自有公斷。

至於今天主動聯繫北檢，是否要反擊警政署長陳家欽，陳嘉昌表示，他沒有反擊的意思，只是要澄清事實和真相，這件事再這樣吵來吵去，對警察只是傷害。

另外，林志誠被爆與四海幫成員打麻將，林志誠回應指出，他是刑警出身，認識四海幫前幫主，關係算熟，但很多辦過刑事的高階警官，多少都會認識些大哥，對網路流言指他與四海幫前幫主打麻將，他呼籲要是有誰看到，就勇敢站出來，「不要躲在鍵盤後當小孬孬」。