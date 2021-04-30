松山分局之亂 檢將二度傳中崙所長追滅證

松山警分局中崙派出所遭四海幫闖入砸電腦，驚爆派出所長刪除監視器畫面，台北地檢為釐清有無外力介入，日前查扣中崙所正副所長許書桓及顏敏森手機鑑定，由於許書桓供稱刪畫面的動機，與赴市議會專案報告有落差，檢方研判有內情未曝光，不排除2度傳喚許書桓出庭，涉案四海幫成員也可能再次約談。

「松山之亂」愈演愈烈，警政署長陳家欽昨天要台北市警察局陳嘉昌，應主動交出手機讓刑事局鑑識還原，並調閱通聯，必要時接受測謊；內政部長徐國勇則提醒許書桓，刪除畫面行為已構成兩大過免職，涉及滅證罪，建議考慮轉做汙點證人「不要把你一輩子賠進去。」

松山警遭黑道闖入砸毀電腦，外傳警方在整個過程中曾受到民代施壓，還有到四海幫元老級人士居中斡旋，北檢根據相關蒐證情資，也不排除傳喚松山分局長林志誠協助釐清。

檢方擬定兩大偵辦方向，一是釐清四海幫份子衝進中崙派出所後，除用折疊椅砸毀電腦外，是否還有對正在值勤的員警施暴，這部分因涉及妨害公務與縱放人犯罪，是否因此刪除監視器畫面自保，是檢方清查重點。

二是許書桓對外表示刪除畫面「是不想造成長官困擾」，檢方好奇所謂「長官困擾」是指什麼？是背後有黑道、民代或上級長官介入，抑或有其他因素，背後真正意義為何，是否有壓力？將二度傳喚許書桓出庭說明。

許書桓前天出庭時，供稱刪除畫面的動機，是因公務電腦被毀損，所以要「格式化」監視器硬碟，但昨天至議會專案報告，又說是「不想害人、造成長官困擾」，說詞有出入，檢方決定深究。

4月16日凌晨，四海幫「海岳堂」成員徐權與凃政廷等人，在南京東路與北寧路口的雪茄館門口喧嘩，吵到在對街車上休息的松山分局體技教官楊忠蒞，楊男不滿下車隔著六線道叫罵，要徐男等人音量放小，徐男等人憤而衝到對街追打，楊男見狀逃回派出所，引發一連串黑道砸警局風暴。

檢方前天除傳喚許書桓及副所長顏敏森外，也傳喚楊忠蒞出庭，釐清案發當下為何人在車上？是否有酒駕？楊男說，當天喝多了，回分局前先到車上休息，並沒有酒駕，因睡到一半被徐權等人吵醒，氣到下車開罵。

檢方勘驗監視器發現，徐權闖入警局砸電腦時，只有2人在派出所內，其他7人待在外面，畫面有錄到顏敏森出面壓制，外面的7人之後才陸續進入，並非一群黑衣人大鬧派出所。

檢方昨天傳喚徐權等8人出庭，相關成員說，他們追到派出所後，發現是警察局就停下，後來知道雙方要談和解，才進去了解情況，沒有鬧事意圖。