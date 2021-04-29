松山北投分局風波不斷 陳嘉昌：要從失敗找改進

台北市松山、北投警分局近日來風波不斷，台北市警察局局長陳嘉昌今晚指出，警紀本來就應該整頓，「跌倒了，要把東西撿起來」，要從失敗案例中找出將來改進之處。

黑衣人闖台北市警察局松山分局中崙派出所影像被刪，外界質疑有民代關說。警政署長陳家欽今天下午約見陳嘉昌，要求應即刻查明全案，並主動對外說明、釋疑，且應交出手機以便調閱通聯，必要時自願接受測謊，以昭公信。

陳嘉昌晚上召開記者會對外說明，他表示，今天台北市議會專案報告有多名市議員提出質詢，警局相關人員都到場並逐一回覆，但會後仍遭外界質疑可能涉關說或遭施壓，「絕無此事」。

他指出，謠言頻傳波及警察及部分民代，他身為市警局長有責任維護同仁工作士氣及對外說清楚。

「我和分局長（前松山警分局長林志誠）絕對沒有接受到任何壓力，或者是關說，或者是長官的交代，完全沒有」，陳嘉昌表示，他與林志誠願將手機交給台北地檢署進行通聯鑑識，若查案需要進行測謊，他也願意配合。

陳嘉昌指出，各界若有相關不法事證可隨時提供給檢警單位，但希望勿再以訛傳訛或臆測案情對警方及無辜者造成很大困擾，有證據才能夠證明事實，空口白話都不足採信，他保證警方絕對徹查到底、違法究辦。

針對黑衣人16日凌晨闖松山警分局中崙派出所一案，陳嘉昌表示，案發時值班的前中崙派出所副所長顏敏森正要睡覺，顏敏森一聽到外面有吵雜聲便從寢室跑出來，並立即率員制伏闖入的黑衣人。

他指出，滋事者衝入派出所時間約96秒，所內4名同仁勇敢採取必要制伏行動，將滋事者趕出派出所，但其中1名喝酒的滋事者衝進派出所後拿鐵椅拋擲，打到電腦螢幕造成掉落、毀損。

對於外界質疑當下為何不以現行犯移送，陳嘉昌說，顏敏森自稱當時沒有看到拿鐵椅拋擲等事，又無調閱監視器權限，但因外界仍有所質疑，所以還是將顏敏森移送司法調查，由地檢署進行審查及裁斷。

陳嘉昌指出，他很想提供相關影片，但因已進入司法調查程序，檢方認為還不適合提供，「現在不公開，未來也會公開」，會再向檢察官請示、協調看看。

至於林志誠先前記者會說法與後續案情發展相異，陳嘉昌說，前中崙派出所所長許書桓16日白天上班後，顏敏森有向許書桓報告此事，但許書桓卻未向上報告而是先查看監視器畫面，但因不熟操作程序找不到資料便退出，後來再次查看時卻在操作過程中遺失資料。

陳嘉昌表示，事發後有諸多之處需查證，他才請督察室、市刑大及松山警分局共組專案小組調查，並請市刑大科偵隊還原相關影片，發現兩者出入很大，認為林志誠沒有看過影片且聽信許書桓所言，但並未護短及掩飾。

此外，針對許書桓自稱誤格式化影片，北市警局認為出錯可能性小，所以從嚴認定其涉有煙滅證據之疑而送辦。

7月就要退休的陳嘉昌說，他從警43年，哪些該做、哪些不該做的分寸很清楚，此案有失官箴會嚴加檢討，依法執法、除暴安良，決不寬貸違法者，也對此事處理不當之處，代表松山警分局向大家致歉。

記者詢問，松山警分局及北投警分局狀況不斷，應如何整頓警紀。對此，陳嘉昌指出，本來就應該整頓，「跌倒了，要把東西撿起來」，要從失敗案例中找出將來改進之處，同仁很積極任事，至於不當執勤之處會作為教育訓練案例，避免憾事重演。

媒體追問，松山警分局長接任人選，以及北投警分局涉及借提人犯會友疑雲、槍擊犯投案未立即上銬爭議懲處為何？

陳嘉昌表示，會盡快發布人令向大家說明，另借提人犯疑會友為3年前的事情，現任北投警分局長陳炯志才上任2個月，但趙姓男子可以拍照發文就代表員警辦案有疏失，會徹查如何發生及究責。

陳炯志在記者會中指出，槍案犯嫌投案爭議，因同仁輕率疏忽未立即上銬，稍早已說會對相關人員進行行政懲處，他也自請處分。