松山分局之亂／北市警局長堅稱絕無關說 願交手機測謊

黑衣人闖北市中崙派出所爭議案，警政署長陳家欽要求台北市警察局長陳嘉昌交手機調通聯。陳嘉昌今晚說，他與林志誠絕無接受到任何壓力和關說，都願交出手機，也願測謊。

黑衣人闖台北市警察局松山分局中崙派出所影像被刪，外界質疑有民代關說。陳家欽今天下午也約見陳嘉昌，要求應即刻查明全案，並主動對外說明、釋疑，且應交出手機以便調閱通聯，必要時自願接受測謊，以昭公信。

陳嘉昌晚間也召開記者會說明全案相關疑點，他表示，針對台北市議會質詢，警局相關人員都到場，也一一回答問題，但會後仍遭外界質疑事涉關說或施壓疑雲，重申絕無此事。

他指出，謠言頻傳不僅影響警察，就連部分民代也受波及，自己身為市警局長，有責任維護同仁工作士氣和對外說明清楚。

「我和分局長（前松山警分局長林志誠）絕對沒有接受到任何壓力，或者是關說，或者是長官交代，完全沒有」，陳嘉昌表示，自己和林志誠願將手機交給台北地檢署進行鑑識，若有查案需求要進行測謊，他也願意配合。

陳嘉昌提到，若各界有相關不法事證，可隨時提供給檢警單位，希望不要再以訛傳訛或臆測案情方式，對無辜者造成很大困擾，有證據才能夠證明事實，空口白話都不足採信，絕對徹查到底，究辦違法。