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派出所刪除黑衣人鬧事影像 藍營：易誤會警方欺善怕惡

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨中常委高思博在網路直播指台北市松山警分局中崙派出所刪除黑衣人鬧事影像事件，易讓人誤會警方欺善怕惡。圖／擷取畫面
國民黨中常委高思博在網路直播指台北市松山警分局中崙派出所刪除黑衣人鬧事影像事件，易讓人誤會警方欺善怕惡。圖／擷取畫面

從桃園中壢盤查紛爭到台北市松山警分局中崙派出所刪除黑衣人鬧事影像，國民黨中常委高思博在網路直播中，認為警方接連出包，遇到黑衣人顯得軟弱，卻對一般民眾強悍，易讓人誤會警方欺善怕惡。

高思博說，日前發生的桃園中壢盤查紛爭，起因於警方執勤便宜行事。警察在公開場合盤查民眾，依法要件是須有合理懷疑，並且要向當事人告知，但此案僅是員警覺得這名詹姓老師很陌生，神色緊張，就進行盤查，她當然有拒絕合作，不提供證件的權利。

他說，員警認為詹姓老師拒絕盤查且態度不佳，就施行壓制，也不符合比例原則，因為對方未對員警帶來威脅；而員警實施大外割還戴上手銬腳鐐，並依妨害公務移送法辦，但遭檢方處分不起訴，高思博認為毫不意外，也顯示中壢警方小題大作。

台北市松山警察分局中崙派出所刪除黑衣人鬧事影像，高思博認為離譜，警官與人爭執不當在先，黑衣人鬧進辦公室竟無力制止，錯誤在後，且有派出所所長意欲息事寧人、掩蓋真相，絕非「不慎將影像格式化」的說詞能夠交代得過去。

高思博說，人民需要警察的保護，然而外界仍議論警界因循苟且，沿襲舊例行事，希望主政者記取近來治安亂象的教訓，確實改進，取消績效主義，找回人民對警察的信心。

高思博 警察 北市

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