松山之亂懲處 黃珊珊透露：署拔警分局長 局長自請處分

黑衣人闖松山分局中崙派出所滋事的「松山之亂」，昨案情逆轉，監視影像是被前所長人為刪除，再度引起軒然大波。北市副市長黃珊珊深夜在臉書貼文，透露這次的懲處是「警政署拔掉分局長、市警局長自請處分」。

黃說，整個事件只有「痛心」兩字，上周事情發生，市府都選擇相信分局與派出所的說法，希望一切都像警局說的那樣單純，只是停電讓錄影機重設未錄到現場這件事。

黃珊珊也說，儘管警局當初的說法，其實大家還很狐疑，堂堂派出所執法機關，怎麼可能犯下這種低級錯誤?但市府還是選擇相信同仁，並要求所有派出所檢視相關設備與作業流程，以防再犯錯。

督導北市警局的黃珊珊也提到，派出所是執法公署，不容挑釁，捍衛公署的尊嚴與法治，如果有人知法犯法，絕不寬貸，不論是誰都一樣，所以上周警察局就將滋事分子函送地檢署偵辦，因為這是公署尊嚴，並非個人恩怨，不能私了，更不能縱放。

黃珊珊說，這件事，打擊了警察的士氣，也重挫了台北市警察局的形象，身為警察局的督導長官，她也是警察子弟，豈止是心痛，要建立人民信任的政府需要花好幾年，摧毀只需要三秒鐘，一個大意與疏忽，甚至是一句謊言或掩飾，都是自毀長城。

黃珊珊說，她看到警察局人人垂頭喪氣，長官們更是難受，柯早上在市政會議還念茲在茲，也一再強調正直誠信才是正道，她也衷心希望同仁堅強誠實面對一切，有過則改，一起努力重新擦亮這塊招牌。