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台中柔道館80人群組對話曝光 家長狂刷一整排「4字留言」引網憤慨

聯合新聞網 / 綜合報導
家長們在事情發生後，在柔道館的LINE對話群組裡謝謝何姓教練。圖擷自爆料公社
家長們在事情發生後，在柔道館的LINE對話群組裡謝謝何姓教練。圖擷自爆料公社

台中豐原一名男童近日在校外上柔道課，被何姓教練及柔道學長輪流重摔至少27次，致顱內出血瀕臨腦死，目前何姓教練經檢方複訊後聲押獲准，但現在網路上更爆出疑似是何姓教練的「80人LINE群組對話」，內容再度引發網友們群起憤慨。

從該對話中可發現，事件發生後，何姓教練傳訊息在LINE群組裡寫說，「請各位放心，道館會保住，多謝諸位家長關心，除莫談案情外，一切皆可聯絡。」底下則刷了一整排的家長們紛紛留言四個字「謝謝教練。」

一大堆網友們看了紛紛不解，在各貼文底下留言表示，「還謝謝教練咧，人都摔成這樣，道館還保住」、「這是在謝教練不殺之恩嗎？還是他們是共犯關係？我問號？？？」、「看來被這個教練洗腦得很徹底」、「太冷血了」、「感覺好像是什麼邪教組織。」

作家劉中薇甚至在臉書發文直言「請問是在謝謝什麼？謝謝教練狂摔的不是你的小孩？」她認為，不論是家長或學員，現場一定有人覺得狀況不對，但到底是什麼原因，沒人站出來救這個孩子，「從眾效應」造成的漠視有多可怕！

她指出，有一天我們的小孩可能都會是受害者，也有可能是目擊者，而霸凌是由「加害者」、「受害者」、「觀眾」與「旁觀者」四層組成的，霸凌不只是加害者的責任，旁觀者的冷漠也是造成霸凌的可能主因。

此外，也有網友在劉中薇po文底下留言說，「看到那LINE群組裡寫謝謝教練，覺得真的很莫名！難道被害者與自家無關，下一個不會輪到自己嗎？太扯~」，劉中薇則回覆，「我看到覺得很傻眼，還想說只有我覺得怪嗎？」

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