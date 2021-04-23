拜登宣示減碳 促各國行動
美國總統拜登22日在「世界地球日」氣候視訊峰會承諾，將在2030年前讓美國溫室氣體排放量減半，減少幅度約比原先規劃倍增，展現美國對抗氣候變遷的決心，並敦促其他主要國家也提高減碳目標，企圖重新主導全球對抗氣候變遷，並恢復美國在氣候問題上的信譽。
這場為期兩天的氣候峰會有全球40國元首與會，包括中國大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭及教宗方濟各等。美國國務卿布林肯、財政部長葉倫等18位首長，以及花旗集團、美國銀行、電動車業者Proterra與其他企業主管、比爾蓋茲及彭博等都將與會。
拜登在發表開幕演說指出，2030年美國淨排碳量將比2005年的水準減少50%-52%，減幅甚於前總統歐巴馬承諾的26%-28%，「沒有一個國家能自行解決這項危機。我們必須加緊行動，尤其是全球最大的經濟體」。
日本也響應表示將實施更嚴格的減碳目標，到2030年時溫室氣體排放量將比2013年水準少46%，甚於之前設定的26%目標，南韓也宣布將加強減碳，預料加拿大、英國及其他國家將會提出新的減碳計畫。
習近平和印度總理莫迪則未提出新的減碳承諾，習近平維持「2030年碳達峰、2060年碳中和」目標不變。
美國官員表示，拜登政府新減碳目標是以創新及科技進步為基礎，將為氫燃料、碳捕捉與封存等產業帶來機會，並降低替代能源電力及電池的成本。
國家氣候專案小組今年稍晚時將列出各產業的減碳策略。
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