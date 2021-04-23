習近平重申2060碳中和

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導

大陸國家主席習近平昨（22）日晚間在北京以視訊方式出席美國主辦的領導人氣候峰會，習近平強調，中國承諾實現從碳達峰到碳中和的時間，遠短於發達國家所用時間，需要中方付出艱苦努力。

習近平指出，去年在第75屆聯合國大會一般性辯論上，宣布中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和。這是中國基於推動構建人類命運共同體的責任擔當和實現可持續發展的內在要求，作出的重大戰略決策。

央視新聞報導，這是中國應對全球氣候問題作出的莊嚴承諾。2020年12月召開的中央經濟工作會議及今年兩會政府工作報告，均將做好碳達峰、碳中和有關工作列為今年重點任務。

習近平說，中方將生態文明領域合作作為共建「一帶一路」重點內容，發起系列綠色行動倡議，採取綠色基建、綠色能源等舉措。

氣候變遷 減碳 碳排放

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