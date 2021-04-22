想低調回鍋卻低調不起來　丁怡銘聲量僅次蔡英文、負評拖累蘇貞昌

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文／葛緯詩

去年（2020年）11月因為牛肉麵風波請辭的前行政院發言人丁怡銘，短短不到半年的時間，4月18日爆出已悄悄回鍋，且實際上早在在3月1日就由蘇貞昌聘任為政院機要顧問，比照13職等簡任官，月薪約12萬元。

針對丁怡銘回鍋一事行政院低調到不行，如今消息曝光不僅引發爭議，丁怡銘週聲量也一舉衝上55,244筆，排行政治人物網路口碑第2名，僅次於總統蔡英文，負面聲量佔比28%更是前10名中次高；行政院長蘇貞昌也因此被拖累，負面聲量佔比30%居於前10名之冠。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，高聲量背後，網友最不滿他回鍋的爭議有哪些。





image source:網路口碑/政治人物(分析區間:2021/04/14~2021/04/20)





從熱門關鍵字觀察，近一週網路上討論丁怡銘回鍋的消息，同時出現「萊牛」、「牛肉麵」、「假辭職」、「升官」、「12萬」、「梗圖」等等，分別對應到以下網友最常提及的3大爭議。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析區間:2021/04/14~2021/04/20)





萊牛風波

網路聲量：6,442筆

去年蔡英文政府宣布開放萊豬進口引起反彈，時任行政院發言人的丁怡銘，聲稱台北牛肉麵節冠軍「皇家傳承牛肉麵」使用的就是萊牛，更表示如果萊克多巴胺有問題「台北市也不會由副市長親自去頒獎」。事後遭業者打臉，丁怡銘道歉下訂100碗牛肉麵，又被抓包訂單上打有行政院統編，雖然解釋是秘書習慣打統編，為了平息爭議仍決定請辭並獲得蘇貞昌同意。

這次旋風式回歸，重新引起網友對於萊牛爭議的討論，惹出爭議請辭卻能火速回鍋，網友不忘此事狠酸「

這次要哪家牛肉麵了」、「買牛肉麵打統編，月領12萬，爽的咧」，丁怡銘與萊牛、統編相關網路聲量6,442筆。





假請辭真「升官」

網路聲量：1,720筆

丁怡銘因為牛肉麵事件請辭獲准，當時國民黨立委陳玉珍就批評「我們知道丁怡銘一定還會有下一個工作，這是民進黨一向的作風」。如今請辭不到4個月的時間，行政院證實他已經在3月重新被聘任為政院機要顧問，不僅被藍營砲轟是假請辭，就連同黨立委陳亭妃也忍不住提醒「人事任命雖然是行政院權責，但也要注意社會觀感」。

實際上不僅丁怡銘「請辭後升官」，藍營也整理出其他多達5名爆發爭議後請辭沒多久回任，甚至是升官的案例。雖然論月薪丁怡銘如今不比過去擔任行政院發言人條件好，但網友還是酸「大家都知道黨不會虧待人」、「丁同學，國家感謝你的協助」，網路上批評丁怡銘被重新聘用是「假請辭真升官」的聲量達1,720筆。





「中央圖房」爭議

網路聲量：910筆

過去丁怡銘擔任發言人期間，多幫忙協助網路小組製作包括衛生紙搶購風潮時「一粒卡臣」的網路哏圖，卻也曾傳出行政院發言人室幕僚負責製作圖卡，甚至利用上班時間進行，供給其他網軍帶風向，被網友諷刺為「中央圖房」。

丁怡銘當時嚴正否認，強調所有同仁製作的相關圖卡僅是為了彙整正確、即時資訊，提供給黨團立委對外說明，並未提供給網軍或以錯誤資訊帶風向。不過這次丁怡銘想低調回鍋，網路上有關丁怡銘與製圖、圖卡的網路聲量也重新竄起，圍繞在這上面的討論達910筆，網友紛紛留言「十二萬的梗圖」、「只做梗圖就值十二萬」、「繼續躲在背後製圖」。





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