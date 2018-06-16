屏東台東大雨特報！西南氣流影響 注意瞬間大雨

2018-06-16 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局發布大雨特報，西南氣流影響，今日屏東及台東地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區慎防落石坍方。

氣象局說，今天至下周一滯留鋒面及西南氣流影響，天氣仍不穩定，南部及東南部地區有陣雨或雷雨，並有豪雨或豪雨等級以上降雨發生的機率；其他地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。期間易有低氣壓或熱帶性低氣壓發展。