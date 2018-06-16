凱米昨是颱風還熱低壓？ 吳德榮力挺氣象局

2018-06-16 06:58 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局宣布，原位於琉球海面之熱帶性低氣壓，今天凌晨2時增強為今年第6號颱風凱米，預計將朝東北方向移動，預測對台灣無影響。圖／氣象局提供 分享 facebook 氣象局發布大雨特報，西南氣流影響，今天屏東及台東地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區慎防落石坍方。

日本氣象廳昨天上午宣布凱米颱風生成，但中央氣象局並未跟進，直到今晨2時指該熱低壓增強為颱風。對此，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，根據世界氣象組織(WMO)的定義，當熱帶系統的近中心平均風速超過17.2米/秒，即為輕度颱風；昨晨8時前後，當熱帶系統進入高雄，氣象局所有的地面風速計，在中心附近量測到的平均風速，皆未達此標準；當然氣象局會採用國際標準的實測風速，把它定為熱帶性低氣壓。

他表示，如果民眾不相信真正的風速？反而選擇相信日本(RSMC)利用衛星資料所估計的風速，就不是普通的理盲，況且同樣是用估計風速的美國也跟日本不一樣，也還僅是熱帶性低氣壓。竟然會有國際級的預報作業中心，認為熱帶性低氣壓在進入陸地時，可以毫不受地形破壞，反而將其升格為輕度颱風，這種違反學理的判斷，才是史上第一遭。

他說，今天台灣的天氣相對緩和，西半部白天高溫也可升至33、34度，但各地仍有一些局部短暫陣雨的機率；尤其距離滯留鋒比較近的南台灣及中部山區有較強的午後雷陣雨。明、後天恢復成梅雨鋒加上西南氣流的影響，天氣不穩定，有局部性大雨或豪雨發生的機率。

但吳德榮說，降雨方式，並非大範圍、同時，也並非連續下個不停，甚至於還有空檔的天氣岀現。但是要注意的是在其中發展的中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等；若此類對流系統呈現滯留狀態時，就會在該地產生大量降水。至於中、小尺度對流系統在何時何地會被激發，就超過目前模式模擬的能力，要隨時注意氣象局的特報。

他說，下周二起至下周五滯留鋒逐漸北移，西南氣流逐日減弱，中南部清晨與陸風的輻合及午後的熱力作用，皆能產生局部陣雨或雷雨，降雨量會隨水氣量的變化、逐日減少。各地氣溫回升、白天偏熱，大台北高溫又將在36度左右。

氣象局說，今天至下周一滯留鋒面及西南氣流影響，天氣仍不穩定，南部及東南部地區有陣雨或雷雨，並有豪雨或豪雨等級以上降雨發生的機率；其他地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。期間易有低氣壓或熱帶性低氣壓發展。

下周二至下周五鋒面逐漸北移至台灣北部海面，西南風影響，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。