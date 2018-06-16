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氣象局宣布凱米颱風成形 對台無影響

2018-06-16 04:55聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

凱米颱風路徑潛勢圖。 圖／擷取自中央氣象局網站
凱米颱風路徑潛勢圖。 圖／擷取自中央氣象局網站
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中央氣象局宣佈，原位於琉球海面之熱帶性低氣壓已於今日凌晨2時，增強為今年第6號颱風凱米（國際命名：ＧＡＥＭＩ），預計將朝東北方向移動，預測對台灣無影響。

日本氣象廳昨天早上已宣布凱米颱風成形，但中央氣象局並未跟進，認為該熱帶性低氣壓還未達到輕颱等級，因此暫不發布颱風警報，出海後才有可能重新整合成颱風。

台灣今晨4點10分雷達回波圖。圖／中央氣象局提供
台灣今晨4點10分雷達回波圖。圖／中央氣象局提供
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颱風氣象局琉球
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