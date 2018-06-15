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熱帶低氣壓致災 2油輪擱淺高雄可能油料外洩

熱帶低氣壓致災 2油輪擱淺高雄可能油料外洩

2018-06-15 03:48聯合報 記者林保光╱即時報導

熱帶低氣壓籠罩南台灣，昨晚高雄港外更颳起11級陣風，2艘淀泊鳳鼻頭漁港外錨泊區的油輪「勝利者19號（Winner 19）」及「新利號（SHINE LUCK）」遭強風侵襲，發生流錨現象，致2艘油輪分別擱淺林園中門坑及鳳鼻頭北堤沙灘，疑有油料冒出，正待處理。

海巡及消防等救難單位，連夜搶救輪船已坐灘在中門坑沙灘的勝利者19號14名船員，但新利號上18名船員，僅印尼籍水手長勞德（音譯Laode Saharun）跳船，自行游上鳳鼻頭漁港求救，其餘17名船員漏夜待在堤防外的油輪上待救。

勝利者19號是斐濟籍油輪，總噸數1597噸，船上14名船員全是印度籍船員，船長是雷真德（音譯），出港時船上有4萬4320公秉油料；新利號是巴拿馬籍油輪，船上18名船員包括大陸、印尼及緬甸籍船員，船長是印尼籍的索斯地優（音譯Sulistijo），目前船上約有200公秉油料。

昨天晚間高雄颳起7至8級強陣風，海上更達11級狂風，約晚間7點55分，海巡署第五岸巡隊自雷達發現有艘船快速航向林園中門坑海岸，趕緊派員趕往岸邊瞭解，發現勝利者19號直衝沙灘而來，不久便坐灘擱淺在距岸邊約0.2海里處。

海巡署第五岸巡隊長陳朝陽說，海巡署鳳鼻頭安檢所、機動站人員趕緊冒著風雨涉水救援，並請林園消防分隊及警方協助，以繩索將勝利者19號上的14名船員全都救上岸，帶到鳳鼻頭安檢所安置。船員漏夜經移民署辦臨時入境，已由船務公司帶往投宿鹽埕區某飯店。

據勝利者19號船長雷真德說，他們在海上已經1個月，因油料快用盡才到高雄，錨泊外海，由於強風侵襲，出現流錨，油輪才漂向岸邊，撞到礁石之後擱淺。他直呼「當時真的很危險」。

不料，約在勝利者19號擱淺約10分後，另艘同淀泊港外錨泊區的新利號油輪，也遭狂風侵襲，漂到鳳鼻頭漁港北堤防波堤外0.2海里處。水手長勞德水性佳，冒著風浪跳船游到港邊求救。

海巡署艦隊分署高雄海巡隊派船艇要趕去救援，但是，高雄海巡隊副隊長魏彰佑說，船艇出海後，因海象極差，有11級陣風，就像颱風一樣，為了隊員安全，只好被迫返航。

海巡署聯繫空勤總隊協助，原本計畫以吊掛新利號船員，也由於風強雨驟，空勤總隊直昇機無法飛往救人。

海巡署與民間救難人員原本另計畫以大型吊臂車救人，但是通往海岸的堤岸道路幾乎被強風掀起的大浪阻絕，只好作罷，由海巡署及林園警分局等單位人員漏夜監控新利號，今天天亮後再設法救出受困船員。

新利號（SHINE LUCK）油輪擱淺高雄林園鳳鼻頭漁港北堤。記者劉學聖／攝影
新利號（SHINE LUCK）油輪擱淺高雄林園鳳鼻頭漁港北堤。記者劉學聖／攝影
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勝利者19號（Winner19）油輪擱淺高雄林園中門坑沙灘，海巡人員涉水以繩索救...
勝利者19號（Winner19）油輪擱淺高雄林園中門坑沙灘，海巡人員涉水以繩索救人。記者劉星君／翻攝
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勝利者19號船長雷真德（中）與船員獲救後，個個心有餘悸。記者林保光／攝影
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海巡人員冒風雨涉水拉繩救出擱淺油輪船員後，在安檢所喝薑湯。記者林保光／攝影
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海巡署印尼沙灘

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