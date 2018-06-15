熱帶低氣壓致災 2油輪擱淺高雄可能油料外洩

2018-06-15 03:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



熱帶低氣壓籠罩南台灣，昨晚高雄港外更颳起11級陣風，2艘淀泊鳳鼻頭漁港外錨泊區的油輪「勝利者19號（Winner 19）」及「新利號（SHINE LUCK）」遭強風侵襲，發生流錨現象，致2艘油輪分別擱淺林園中門坑及鳳鼻頭北堤沙灘，疑有油料冒出，正待處理。

海巡及消防等救難單位，連夜搶救輪船已坐灘在中門坑沙灘的勝利者19號14名船員，但新利號上18名船員，僅印尼籍水手長勞德（音譯Laode Saharun）跳船，自行游上鳳鼻頭漁港求救，其餘17名船員漏夜待在堤防外的油輪上待救。

勝利者19號是斐濟籍油輪，總噸數1597噸，船上14名船員全是印度籍船員，船長是雷真德（音譯），出港時船上有4萬4320公秉油料；新利號是巴拿馬籍油輪，船上18名船員包括大陸、印尼及緬甸籍船員，船長是印尼籍的索斯地優（音譯Sulistijo），目前船上約有200公秉油料。

昨天晚間高雄颳起7至8級強陣風，海上更達11級狂風，約晚間7點55分，海巡署第五岸巡隊自雷達發現有艘船快速航向林園中門坑海岸，趕緊派員趕往岸邊瞭解，發現勝利者19號直衝沙灘而來，不久便坐灘擱淺在距岸邊約0.2海里處。

海巡署第五岸巡隊長陳朝陽說，海巡署鳳鼻頭安檢所、機動站人員趕緊冒著風雨涉水救援，並請林園消防分隊及警方協助，以繩索將勝利者19號上的14名船員全都救上岸，帶到鳳鼻頭安檢所安置。船員漏夜經移民署辦臨時入境，已由船務公司帶往投宿鹽埕區某飯店。

據勝利者19號船長雷真德說，他們在海上已經1個月，因油料快用盡才到高雄，錨泊外海，由於強風侵襲，出現流錨，油輪才漂向岸邊，撞到礁石之後擱淺。他直呼「當時真的很危險」。

不料，約在勝利者19號擱淺約10分後，另艘同淀泊港外錨泊區的新利號油輪，也遭狂風侵襲，漂到鳳鼻頭漁港北堤防波堤外0.2海里處。水手長勞德水性佳，冒著風浪跳船游到港邊求救。

海巡署艦隊分署高雄海巡隊派船艇要趕去救援，但是，高雄海巡隊副隊長魏彰佑說，船艇出海後，因海象極差，有11級陣風，就像颱風一樣，為了隊員安全，只好被迫返航。

海巡署聯繫空勤總隊協助，原本計畫以吊掛新利號船員，也由於風強雨驟，空勤總隊直昇機無法飛往救人。