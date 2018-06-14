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高溫恐造成熱傷害 氣象局公布示警

2018-06-14 20:55台灣醒報 記者藍苡瑄╱台北報導

中央氣象局葉天降局長14日出席「氣象資訊應用於公衛領域之跨域論壇」時表示，氣溫高...
中央氣象局葉天降局長14日出席「氣象資訊應用於公衛領域之跨域論壇」時表示，氣溫高低會影響民眾健康。（photo by藍苡瑄／台灣醒報）
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「五月有很多天破了高溫紀錄，若在38度以上可能會有熱傷害，因此從15日起氣象局將提供高溫資訊給民眾，」中央氣象局葉天降局長出席「氣象資訊應用於公衛領域之跨域論壇」說。「高溫時，民眾必須注意防曬、穿著涼爽衣物，多補充水分。」出席的國民健康署副署長游麗惠如此表示。雖然近日豪雨，但氣象局仍不排除19、20日以後，還會有高溫情形發生。

中央氣象局與疾管署、國健署各首長14日一同出席「氣象資訊應用於公衛領域之跨域論壇」。氣象局表示，每天下午5點在氣象局官網發布縣市隔日高溫資訊，高溫資訊分三種，黃燈是指氣溫達36度以上，橙燈是氣溫達36度以上且持續3天以上，或是氣溫達38度，紅燈則氣溫達38度且持續3天以上。民眾也可透過氣象生活APP、廣播、電視台等得知高溫資訊。

「今起到18日之前，雖因連日大雨、豪雨，沒有機會出現高溫，但19、20日之後不排除還有可能出現高溫。」氣象預報員陳伊秀14日受訪時表示，到18日之前，中南部與東部地區大約是30至31度，北部則是27度至29度。等到19、20日之後，中南部與東部地區氣溫大約33度至34度，若有下雨的話，會降1至2度，北部是32度至33度。

「一個人健康跟環境、溫度有密切相關，今年五月高溫天數比去年多，因高溫就醫人數比增加2.9倍。」 國民健康署副署長游麗惠表示，高溫時，民眾必須注意防曬、穿著涼爽衣物，多補充水分，水可加入鹽巴，或是電解質飲用水，防止水分散失。若體溫上升、心跳加快和臉部潮紅時，要盡快離開高溫環境。更嚴重情形，會出現噁心想吐、無法出汗，必須盡速就醫。

疾病管制署副署長莊人祥表示，「氣象因素對於傳染病有很多影響，我們也查出每個月熱傷害人數，與月均溫比對有相關，」氣象局15日開始發布高溫警示，是對於熱傷害防治重要里程碑。他說，天氣也會影響流行疾病，例如2015年南部登革熱案熱暴增，是受聖嬰現象影響。春、夏則多流行腸病毒，必須勤洗手，夏秋流行登革熱，要噴防蚊液。

【更多精采內容，詳見

高溫氣象局防曬

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