豪雨延後到？熱帶性低氣壓阻路

2018-06-14 20:56 台灣醒報 記者藍苡瑄╱台北報導



氣象預報員張心華14日受訪時表示，有個熱帶性低氣壓形成與環流影響，造成水氣北移時間延後一些。（photo by藍苡瑄／台灣醒報） 分享 facebook 台灣醒報記者藍苡瑄台北報導】氣象局日前表示13日起將有豪雨襲台，但尚未看到豪雨襲台，網友質疑氣象預測失準，｢目前高屏地區與台東地區都已出現較明顯雨勢，其他地方與原先預估時間確實有晚一些，不過整個低壓帶因有個熱帶性低氣壓形成與環流影響，造成水氣北移時間延後一些。」氣象預報員張心華14日受訪時表示，14日下半天各地都會有一些陣雨和雷雨，不過時間長短要看低氣壓移動方向和強度。

「14日凌晨生成熱帶性低氣壓，最快在15日凌晨有機會增強為颱風，但目前因為已經靠近陸地，受台灣地形影響，不一定會形成，」張心華說，預計該低氣壓今晚會靠近西南部地區，今天深夜到明天上午之間逐漸通過台灣，出海到台灣外海之後，有機會再形成比較明顯環流，在這之間水氣會比較明顯影響台灣降雨。氣象專家吳德榮14日在《三立準氣象・老大洩天機》專欄中表示，最新模擬資料顯示，19日滯留鋒逐漸北移，西南氣流漸減弱，天氣稍緩和。

「14日、15日是依照熱帶性低氣壓強度與移動方向而定，影響台灣雨帶、迎風面、背風面位置被改變，」氣象局表示，16日至18日則是西南氣流加上滯留鋒面影響，主要降雨集中在中南部與台東為主，中部是雲林嘉義以南，花蓮與宜蘭要看低壓移出後位置。至於北部地區在14日下半天開始降雨，但不像中南部持續時間長。直到19日西南風減弱，中南部仍會下雨，其他地區則轉為間歇性降雨。

於13日晚上到14日氣象局針對台南市、高雄市、屏東縣及台東縣等4縣市發布豪雨特報，提醒民眾多加注意氣象局官網，留意強烈雨勢，少去海邊、山區。

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