王國材接任交通部長 劉櫂豪：用成績論表現沒有蜜月期

行政院昨公布交通部政務次長王國材接任交通部長，被英系綠委陳明文質疑，為何王國材身為政次卻不用負政治責任，反而升官？民進黨立委劉櫂豪今表示，陳明文是在行政院尚未拍板定案，基於國會議員所做的監督、提醒，之後將用成績論斷王國材的表現。他也說，現在上任交通部長沒有蜜月期。

針對王國材接任交通部長，民進黨立委陳明文昨在立法院交通委員會質詢時批評，原本的交通部長林佳龍為了台鐵太魯閣事件負政治責任下台，政次王國材卻不必負政治責任、反而升官，「這是什麼邏輯？我一直想不透。」

陳明文說，「部長下台是慣例，但政次都沒事，可以這樣嗎？」王國材不是事務官，歷任三任交通部政次，也經歷普悠瑪、太魯閣事故，「好像都沒有責任」，「人事安排值得大家更嚴厲的眼光及角度監督批評」。

劉櫂豪今接受電台專訪時表示，陳明文的質詢是在上午，人事還沒有正式公布，他是基於那個立場提出想法、意見。至於行政院最後拍板由王國材接任，應是行政院長蘇貞昌做全盤性的考慮，認為王國材有次長的歷練，且熟悉交通事務，這個階段需要一個馬上能進入狀況、馬上熟悉業務的人。

劉櫂豪認為，人選既然已經確定，國會就會扮演監督的角色，後續就用成績來論定王國材，例如，台鐵改革等。他表示，在人事公布之前，大家有各自不同的想法，或者是一種提醒，人事公布之後，會用成績去看王國材表現的好不好。

他也表示，太魯閣號事故對民進黨是傷的，現在全面執政，更不能把責任推給前面的，並認為現在上任交通部長是沒有蜜月期的。