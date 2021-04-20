幕後／交長人事牽動黨內競合 陳明文開砲非偶然

交通部長林佳龍昨天正式去職，由政務次長王國材接任，未料昨天交通委員會就有英系立委陳明文質疑「為何部長下台、次長升官」。黨內人士分析，從828公投不提對案，非新蘇系人士就對行政院長蘇貞昌專斷獨行感到不滿，黨內對蘇貞昌不滿情緒醞釀已久，昨天英系立委公開質詢，恐怕不是單一派系的聲音。

有非新蘇系人士說，部長為政治責任下台，是為整個團隊負責，次長難道不是這個團隊成員嗎？難道不用負責嗎？結果林佳龍下台後，次長升官，但次長一路在這個體制內，要怎麼改革體制沉痾已久的台鐵，怎麼面對這49條人命？

非新蘇系人士說，蘇貞昌專斷獨行，王國材是新蘇人馬，其實早就有意讓王國材上台，這個聲浪不斷傳出，只是蔡英文一直擋，這次總算遇到機會。

「可看出蘇貞昌屢屢專斷獨行。」黨內人士分析，行政院在太魯閣號事件以前，就拍板定調828公投不提對案，當時很多非新蘇系立委都認為該提對案，才能論述，行政院拍板後，有中南部立委被問到「是否提對案？」，就不滿地說：「應該去問蘇貞昌，怎來問我？」

黨內人士指出，蘇主張不提對案，因這是對行政院長的不信任投票；但蘇貞昌都沒想過，民選立委要面對的是眾多選民，要怎麼說服一般人？可看到蘇貞昌為了自己，忽略黨內聲音，才會使各派系都有不滿聲浪。

黨內人士表示，蘇貞昌的專斷風格，使蘇系特別團結，但也使各派系無法平衡不滿聲浪，「老實說，民進黨是對內喊話、對外團結」，但這種專斷風格，很難不讓人浮出檯面上批評；以人事來說，就像行政院前發言人丁怡銘可以出了大包又回鍋有給職顧問，太魯閣號49條人命，卻只有林佳龍下台，「根本是順昌者生、逆昌者亡。」