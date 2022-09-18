傳iPhone 14 配備高通衛星調製解調器和蘋果新型射頻晶片

集微網消息，9月18日，據路透社報導，根據iFixit的分析和一份蘋果公司的聲明，iPhone 14機型包含一顆可以與衛星通話的高通公司晶片，以及蘋果額外定製設計的射頻晶片和相關軟件。

報導稱，蘋果發佈的iPhone 14系列產品一個主要的新功能是在沒有WiFi或手機數據連接的情況下，能夠連接到衛星發送緊急信息。

蘋果本月早些時候表示，iPhone 14機型將包含新的硬件，使緊急信息服務成為可能。該公司計劃在11月通過軟件更新啓用這項服務，但沒有提供有關衛星專用硬件的詳細信息。

報導指出，iFixit是一家位於加利福尼亞州聖路易斯奧比斯波的公司，負責拆卸iPhone和其他消費類電子產品，以評估它們的維修難度。該公司周五拆解了iPhone 14 Pro Max模型，發現了高通X65調製解調器晶片。

高通晶片為蜂窩網絡提供5G連接，但也能使用所謂的n53頻段，即Globalstar（GSAT.A）的衛星使用頻段。Globalstar本月早些時候宣佈了一項交易，蘋果將佔用其高達85%的衛星網絡容量，以實現其新機型的緊急信息傳送功能。

蘋果在周六對路透社的一份聲明中表示，在iPhone 14中還有額外的專有硬件和軟件用於新的信息傳送功能。

此外，蘋果公司在聲明中還稱：「iPhone 14包括定製的射頻組件以及完全由蘋果設計的新軟件，它們共同在新的iPhone 14型號上通過衛星實現緊急救援。」

不過，高通公司沒有立即回應評論請求。

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